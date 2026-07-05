Mulher trans é assassinada a facadas na Grande BH
Suspeito de 21 anos confessou o homicídio, afirmou ter desferido diversos golpes de faca e disse à polícia que tentou incendiar o corpo antes de deixar a casa
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Uma mulher trans de 45 anos foi morta com dezenas de golpes de faca dentro da própria casa, no Bairro Carajás, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime, um homem de 21 anos, foi localizado horas depois. Ele confessou o homicídio à Polícia Militar e acabou preso após ser socorrido com ferimentos provocados por agressões de moradores.
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Segundo a PM, a ocorrência começou quando um homem acionou os militares informando que um indivíduo ensanguentado havia passado pela região dizendo que tinha acabado de matar uma mulher trans conhecida no bairro. Ainda de acordo com o relato, vizinhos foram até o endereço indicado e encontraram a vítima caída sobre a cama, coberta de sangue.
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Ao chegarem ao imóvel, uma kitnet no Bairro Carajás, os policiais constataram que a vítima já estava sem sinais vitais. No quarto havia uma grande poça de sangue e os cabelos da mulher apresentavam sinais aparentes de queimadura.
Durante as buscas, os militares encontraram uma faca com manchas de sangue sobre uma estante. Em cima da cama havia dois isqueiros, latas de cerveja e garrafas de bebidas alcoólicas vazias. O local foi isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.
Enquanto as equipes faziam buscas pelo suspeito, moradores informaram que um homem com as características repassadas estava sendo agredido por duas pessoas na Rua Jordânia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito bastante ferido, ensanguentado e amarrado a uma placa de sinalização. Ao lado dele havia um telefone celular danificado. Os autores das agressões já haviam fugido.
Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi socorrido para a UPA Ressaca. Durante o atendimento, os militares perceberam que ele correspondia às características do autor do homicídio. Questionado, confessou o crime.
O que diz o suspeito
Em depoimento aos policiais, o suspeito disse que conheceu a vítima durante a madrugada em uma adega, onde ambos consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de cocaína. Segundo ele, depois os dois seguiram para a residência da mulher, onde continuaram ingerindo bebidas.
Ainda conforme a versão apresentada pelo investigado, por volta das 10h, a vítima teria tentado praticar atos de natureza sexual sem seu consentimento, tentando desabotoar sua bermuda e tocar seu órgão genital. Ele alegou que, diante da situação, pegou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima.
O homem disse ainda que permaneceu na casa após o homicídio e dormiu até cerca das 16h. Ao acordar, afirmou ter tentado incendiar o corpo utilizando isqueiros encontrados sobre a cama. Em seguida, deixou o imóvel, retornou à adega onde havia conhecido a vítima, continuou consumindo bebidas alcoólicas e contou o ocorrido para algumas pessoas.
Segundo o suspeito, após revelar o crime, foi agredido por pessoas da região, que o espancaram com pedaços de madeira e pedras e o amarraram a uma placa de trânsito antes da chegada da polícia.
Após receber atendimento médico, o homem permaneceu sob escolta policial e foi preso em flagrante pelo homicídio.
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A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para realizar os levantamentos que vão auxiliar na investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).