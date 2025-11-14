Assine
Mulher trans denuncia transfobia em academia na Grande BH

Vídeo gravado pela vítima mostra agressões verbais dentro de banheiro feminino; caso foi registrado na Polícia Civil

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/11/2025 09:40 - atualizado em 14/11/2025 10:12

Uma senhora não identificada entrou no banheiro e passou a questionar a presença da mulher trans no espaço, insinuando que ela não poderia utilizá-lo
Uma mulher trans denunciou, pelas redes sociais, um caso de transfobia ocorrido em uma academia no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ayla Victoria afirma que a agressão verbal aconteceu na terça-feira (11/11), dentro do banheiro feminino do estabelecimento onde ela treina há três anos.

Segundo Ayla, uma mulher não identificada entrou no banheiro e passou a questionar a presença dela no espaço, insinuando que ela não poderia utilizá-lo. Em vídeo divulgado no perfil da vítima, a mulher aparece alterada, proferindo ataques a Ayla com falas transfóbicas. Ao perceber que estava sendo hostilizada, Ayla começou a gravar a situação.

Durante a discussão, a mulher afirma que seria “humilhante” passar por aquilo e questiona, de forma irônica, se Ayla teria “membro masculino”. A mulher trans rebateu questionando como a simples presença dela colocaria alguém em risco. “Nunca nos calaremos perante tais situações que ferem diretamente nossos direitos”, escreveu.

Ayla informou que, nessa quinta-feira (13/11), a gerência da academia entrou em contato com ela para se posicionar sobre o caso e afirmou que medidas cabíveis serão adotadas. A reportagem procurou a academia e aguarda retorno.

A Polícia Militar não foi acionada, mas Ayla registrou um boletim de ocorrência diretamente na Polícia Civil, que também foi procurada para informar sobre os próximos passos da investigação, mas ainda não se posicionou.

