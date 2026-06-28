Mulher morta em Barbacena já havia registrado ocorrência contra o suspeito

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, encontrada morta com múltiplas perfurações pelo corpo, no interior de seu apartamento, no Bairro Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes, já havia registrado ocorrência anterior contra o suspeito, namorado dela, de 24 anos, preso em flagrante neste domingo (28/6), em Bom Jardim de Minas, no Sul do estado. O registro foi feito em fevereiro deste ano.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados via 190 após relatos de que uma mulher havia sido encontrada sem vida.

A preocupação começou no sábado (27/06), quando uma amiga íntima da vítima estranhou a ausência de respostas a mensagens enviadas desde as 12h. Sabendo do hábito da vítima em responder rapidamente, a amiga foi até o prédio e pediu ajuda à proprietária do apartamento ao lado. Sem sucesso nas tentativas de contato, acionou também o ex-marido da vítima.

O ex-companheiro conseguiu acessar o segundo andar do imóvel por uma sacada vizinha. Ao se aproximar da escada do apartamento, ele visualizou o corpo da vítima caído na sala em meio a uma grande quantidade de sangue. Assustado, ele retornou e, junto com a amiga e o padrasto da vítima, arrombou a porta principal, confirmando a morte.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a médica responsável compareceram ao local e atestaram o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil identificou diversas perfurações causadas por arma branca espalhadas por regiões vitais, incluindo cabeça, nuca, pescoço, costas, orelhas e mãos.

O corpo foi removido pelo serviço funerário local, e o veículo da vítima, um Chevrolet Tracker cinza, que não estava na garagem do prédio, foi localizado posteriormente abandonado em via pública na Rua Ferdinando Ceolin, sendo apreendido e recolhido ao pátio credenciado.

Histórico de ameaças

Testemunhas relataram aos policiais que, na noite anterior ao crime, o casal esteve junto em um evento social na companhia de amigos. Relatos apontam que o relacionamento era marcado por comportamento agressivo e ciúme excessivo. Consultas ao sistema informatizado de segurança (REDS) revelaram que a vítima já havia registrado uma ocorrência anterior de ameaça contra o namorado em 21 de fevereiro de 2026.

Após o crime, o suspeito fugiu. Amigos tentaram contato telefônico com o suspeito, que atendeu demonstrando aparente tranquilidade e alegando não saber o paradeiro da namorada, mentindo que estava em sua residência ou na casa dos pais, em Carandaí.

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Os policiais realizaram o rastreamento e o localizaram no município de Bom Jardim de Minas, onde ele foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos pertences pessoais da vítima, incluindo cartões bancários. O suspeito foi conduzido e apresentado à autoridade competente na Delegacia de Polícia Civil.