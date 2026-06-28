BH: mulher é presa por esfaquear o companheiro
Casal teria brigado dentro da casa no bairro Jardim Alvorada, na Região Noroeste de Belo Horizonte
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Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante suspeita de tentar matar o companheiro, de 59, durante uma discussão dentro da casa no bairro Jardim Alvorada, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O caso fio registrado na manhã desse sábado (27/6). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a ocorrência.
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Conforme o boletim da corporação, os militares foram acionados por volta das 5h50. Ao chegarem ao local, encontraram o homem com um ferimento na região abdominal. Ele foi socorrido inicialmente no local, mas logo foi encaminhado por uma viatura ao Hospital Odilon Behrens, onde permaneceu internado para realizar uma cirurgia devido a gravidade do ferimento.
Aos policiais, a mulher relatou que os dois discutiram dentro da residência depois que o companheiro teria quebrado objetos e jogado as roupas dela para fora do imóvel.
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Ela confessou que, depois disso, pegou uma faca e atingiu o homem com um golpe no lado esquerdo do abdômen. A mulher também disse que já havia sido vítima de agressões verbais e físicas praticadas pelo companheiro anteriormente e afirmou à PM que sua intenção era matá-lo.
O homem, por sua vez, afirmou que estava deitado quando a companheira retornou para casa após passar a noite fora. Segundo ele, a mulher entrou no quarto dizendo que ele “tinha que morrer” e, em seguida, o atacou.
O homem ainda contou que conseguiu fechar a porta do cômodo para impedir uma nova agressão, já que a companheira continuava com a faca nas mãos e tentava alcançá-lo novamente.
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Ainda de acordo com o registro policial, a mulher apresentava sinais aparentes de embriaguez, fala desconexa e andar cambaleante. Ela foi presa em flagrante e a faca utilizada na ocorrência foi apreendida.