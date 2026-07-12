Vereador de cidade mineira ameaça esfaquear ex-esposa em festa e é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O vereador João Cláudio Madureira Lacerda, conhecido como Kaká, foi preso na madrugada desse sábado (11/7), suspeito de ameaçar matar a ex-esposa em uma festa no Centro de São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas.

A vítima contou à Polícia Militar (PM) que o vereador disse que a esfaquearia caso ela não deixasse o local. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que entrou com processo de separação e que dançava perto do palco quando o parlamentar se aproximou, visivelmente alterado, e exigiu que ela saísse imediatamente.

Segundo o relato da mulher, ela entrou em pânico ao ouvir a fala dele e precisou ser amparada por populares. Ela também contou que as ameaças são frequentes e que teme pela própria integridade física, motivo pelo qual decidiu denunciar João Cláudio.

O vereador recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça relacionada à violência doméstica e foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil (PC) informou que ele ficou à disposição da Justiça.

Pronunciamento

A Câmara Municipal de Carmo do Cajuru alegou, por meio de nota, que acompanha o caso e se coloca à disposição para fornecer informações para as investigações.

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“A Câmara reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições, ressaltando que eventuais medidas administrativas ou regimentais cabíveis serão analisadas e adotadas em momento oportuno, observando-se o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”, diz o comunicado.

