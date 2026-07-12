Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vereador de cidade mineira ameaça esfaquear ex-esposa em festa e é preso

Vítima relatou que o homem disse que se ela não saísse imediatamente da festa, ele a esfaquearia. Caso ocorreu na madrugada de sábado (11/7) em Carmo do Cajuru

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 19:13

compartilhe

SIGA
×
viatura da polícia civil
Polícia Civil (PC) acompanha o caso crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O vereador João Cláudio Madureira Lacerda, conhecido como Kaká, foi preso na madrugada desse sábado (11/7), suspeito de ameaçar matar a ex-esposa em uma festa no Centro de São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vítima contou à Polícia Militar (PM) que o vereador disse que a esfaquearia caso ela não deixasse o local. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que entrou com processo de separação e que dançava perto do palco quando o parlamentar se aproximou, visivelmente alterado, e exigiu que ela saísse imediatamente.

Leia Mais

Segundo o relato da mulher, ela entrou em pânico ao ouvir a fala dele e precisou ser amparada por populares. Ela também contou que as ameaças são frequentes e que teme pela própria integridade física, motivo pelo qual decidiu denunciar João Cláudio.

O vereador recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça relacionada à violência doméstica e foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil (PC) informou que ele ficou à disposição da Justiça.

Pronunciamento

A Câmara Municipal de Carmo do Cajuru alegou, por meio de nota, que acompanha o caso e se coloca à disposição para fornecer informações para as investigações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A Câmara reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições, ressaltando que eventuais medidas administrativas ou regimentais cabíveis serão analisadas e adotadas em momento oportuno, observando-se o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”, diz o comunicado.

Tópicos relacionados:

carmo-do-cajuru minas-gerais policia prisao vereador violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay