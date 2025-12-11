Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Violência doméstica: como identificar os sinais e onde buscar ajuda

O caso da briga familiar que terminou em tragédia acende um alerta; conheça os canais de denúncia e as redes de apoio para mulheres em situação de risco

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
11/12/2025 12:13

compartilhe

SIGA
x
Violência doméstica: como identificar os sinais e onde buscar ajuda
Com as mãos em sinal de defesa, uma mulher em situação de vulnerabilidade reflete a realidade da violência doméstica crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/pessoa-que-sofre-de-bullying_20146542.htm#fromView=image_search_similar&amp;page=1&amp;position=0&amp;uuid=26e6d31d-353f-4c45-8dc6-f4b03a6ce55b&amp;query=viol%C3%AAncia+dom%C3%A9stica&quot;&gt;Imagem de freepik&lt;/a&gt;

A notícia de uma briga familiar que terminou em tragédia acende um alerta sobre a gravidade da violência doméstica no país. Casos como este servem como um doloroso lembrete de que a agressão, muitas vezes, não começa de forma explícita. O ciclo de violência geralmente se inicia com sinais sutis que, com o tempo, podem escalar para situações de risco extremo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entender esse padrão é o primeiro passo para que vítimas e pessoas próximas possam buscar ajuda antes que seja tarde demais. A violência não se resume apenas à agressão física. O controle psicológico, o abuso verbal e a manipulação financeira são formas igualmente destrutivas de subjugar alguém e criam um ambiente de medo e isolamento.

Leia Mais

Como identificar os sinais de violência?

Reconhecer os indícios de um relacionamento abusivo é fundamental para romper o ciclo. Fique atento a comportamentos que se repetem e se intensificam, como:

  • Controle excessivo: o parceiro monitora roupas, amizades, redes sociais e horários da vítima, ditando suas escolhas e limitando sua autonomia.

  • Isolamento social: o agressor afasta a vítima de amigos e familiares, criticando pessoas importantes para ela e criando desculpas para que não haja contato.

  • Ciúme possessivo: acusações infundadas de traição e desconfiança constante, transformando qualquer interação social em motivo para conflito.

  • Agressão verbal: uso de humilhações, xingamentos e críticas constantes para minar a autoestima da vítima, fazendo-a sentir-se culpada e sem valor.

  • Ameaças e intimidação: gestos agressivos, como quebrar objetos ou dirigir de forma perigosa, e ameaças diretas à vítima, a seus filhos ou familiares.

  • Controle financeiro: o parceiro impede a vítima de trabalhar, controla todo o dinheiro da casa ou a obriga a prestar contas de cada centavo.

Onde buscar ajuda?

Romper o silêncio é essencial. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, tanto pela vítima quanto por qualquer pessoa que testemunhe a violência. Existem canais de denúncia e redes de apoio gratuitas e sigilosas disponíveis em todo o Brasil. Se você ou alguém que conhece está em uma situação de risco, procure um destes serviços:

  • Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher: é um serviço gratuito, sigiloso e confidencial que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Oferece escuta qualificada, orientação sobre direitos e encaminha denúncias. Além da ligação telefônica, o serviço está disponível pelo WhatsApp (61) 9610-0180, e-mail (central180@mulheres.gov.br) e por videochamada em Libras para mulheres surdas ou com deficiência auditiva.

  • Polícia Militar (Ligue 190): em casos de emergência ou perigo iminente, o 190 deve ser acionado imediatamente.

  • Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs): unidades da Polícia Civil com equipes preparadas para acolher a vítima e investigar os crimes.

  • Casa da Mulher Brasileira: espaços disponíveis em algumas capitais brasileiras que integram diversos serviços, como acolhimento, apoio psicossocial, delegacia especializada e orientação jurídica em um só lugar.

  • Centros de Referência da Mulher: oferecem suporte psicológico, social e jurídico para ajudar as mulheres a saírem do ciclo de violência.

Para encontrar o serviço mais próximo, o governo federal mantém um painel online com informações sobre os locais de atendimento especializado às mulheres em todo o Brasil, disponível no portal gov.br/mulheres.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

briga-familiar violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay