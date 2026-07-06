MG: mulher é agredida com socos na boca por negar marmita a homem
Vítima de 39 anos caminhava em direção à rodoviária quando foi abordada por um homem que pediu dinheiro para comprar uma marmita
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Uma mulher de 39 anos foi agredida com socos na boca na noite desse sábado (4/7), no Centro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, após negar dinheiro para a compra de uma marmita a um homem.
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Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima saiu de uma drogaria e caminhava pela Rua Renato Feio em direção ao Terminal Rodoviário, quando foi abordada nas proximidades de um bar. O homem pediu dinheiro para comprar uma marmita, mas a mulher se recusou a ajudá-lo.
Diante da negativa, ele passou a agredi-la com socos na boca e fugiu logo em seguida.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima no local. Uma equipe de atendimento médico prestou os primeiros socorros e a encaminhou para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.
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O agressor não foi localizado.