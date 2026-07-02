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BALA PERDIDA

Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio no Rio

Mulher é ferida por bala perdida em tiroteio na Rua Senador Dantas, no Centro do Rio de Janeiro. Vítima foi socorrida e está estável

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ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
02/07/2026 09:25

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Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio na Rua Senador Dantas, no Centro do Rio
Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio na Rua Senador Dantas, no Centro do Rio crédito: Tupi

Uma mulher foi atingida por bala perdida durante um tiroteio na Rua Senador Dantas, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (1º/7). Agentes da Força Municipal encontraram a vítima caída na via e a levaram ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ela foi atendida em estado estável, conforme a Secretaria Municipal de Saúde.

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Confronto ainda sem autoria identificada

A Força Municipal informou, em nota, que equipes faziam patrulhamento na rua quando se depararam com a mulher ferida por disparo de arma de fogo. Os agentes prestaram os primeiros socorros no local antes de encaminhá-la ao hospital. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas quando chegou ao endereço a vítima já havia sido removida.

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Testemunhas relataram que os disparos aconteceram por volta das 15h e que a mulher foi atingida de forma aleatória durante o confronto. As primeiras informações indicam que a troca de tiros pode ter envolvido assaltantes e um homem à paisana, mas a dinâmica ainda está sendo apurada. Não há informações sobre a identidade dos envolvidos.

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