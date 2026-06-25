Rio de Janeiro: granada atinge casa em mais uma madrugada de violência

Moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, estão presos dentro de casa por causa de mais um confronto entre criminosos do Comando Vermelho, que tentam invadir a região dominada pela milícia desde a década de 1990.

Durante os ataques, um drone carregando uma granada caiu sobre uma residência e provocou destruição.

Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos em mais um dia de violência em Rio das Pedras.