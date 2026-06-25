Rio de Janeiro: granada atinge casa em mais uma madrugada de violência
Conflito entre milícia e Comando Vermelho deixa moradores ilhados e com medo
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Moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, estão presos dentro de casa por causa de mais um confronto entre criminosos do Comando Vermelho, que tentam invadir a região dominada pela milícia desde a década de 1990.
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Durante os ataques, um drone carregando uma granada caiu sobre uma residência e provocou destruição.
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Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos em mais um dia de violência em Rio das Pedras.
Às 3h13 da madrugada jogaram uma granada sobre a minha casa, no Areal, em Rio das Pedras. Graças a Deus ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas? pic.twitter.com/0zR81913ot
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