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CONFRONTO ENTRE CRIMINOSOS

Rio de Janeiro: granada atinge casa em mais uma madrugada de violência

Conflito entre milícia e Comando Vermelho deixa moradores ilhados e com medo

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
25/06/2026 09:38

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Criminosos jogam granada em casa no Rio de Janeiro
Criminosos jogam granada em casa no Rio de Janeiro crédito: Reprodução / redes sociais

Moradores de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, estão presos dentro de casa por causa de mais um confronto entre criminosos do Comando Vermelho, que tentam invadir a região dominada pela milícia desde a década de 1990.

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Durante os ataques, um drone carregando uma granada caiu sobre uma residência e provocou destruição.

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Até o momento, não há informações sobre mortos ou feridos em mais um dia de violência em Rio das Pedras.

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