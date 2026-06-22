Quem é Arnaldo Ribeiro, apontado como fornecedor de armas do Comando Vermelho

Arnaldo Ribeiro, apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos principais articuladores do tráfico de armas para o Comando Vermelho, foi capturado no Suriname durante a Operação Red Fox, deflagrada neste fim de semana. Ele foi localizado em uma mansão em Paramaribo, capital do país, e é suspeito de movimentar cerca de R$ 150 milhões em transações ligadas ao crime organizado.

Segundo as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Arnaldo atuava como fornecedor de armamentos pesados para a facção, especialmente fuzis AK-47.

O material seria destinado ao braço do Comando Vermelho no Norte do Brasil, em uma estratégia para ampliar o domínio territorial da organização criminosa.

Foto- Lucas Araújo/Super Rádio Tupi

Esposa também foi presa

Além de Arnaldo, a esposa dele, Denise Mendonça, foi detida pela polícia local. De acordo com os investigadores, ela teria papel importante na parte financeira e logística do esquema, ajudando na movimentação de valores e no funcionamento da rede criminosa.

O casal foi extraditado para o Brasil e recebeu voz de prisão ao desembarcar em Belém (PA). A operação é considerada uma das principais ações recentes contra o tráfico internacional de armas ligado ao Comando Vermelho.

Bloqueio milionário de bens

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 500 milhões em ativos vinculados aos investigados. A medida busca atingir a estrutura financeira do grupo, incluindo empresas suspeitas de serem usadas como fachada para lavagem de dinheiro.

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Ao todo, a operação tinha como objetivo cumprir 13 mandados de prisão. Até o momento, quatro pessoas foram executadas. A apuração também aponta que intermediários ajudavam a fracionar depósitos bancários para dificultar a identificação das transações pelos órgãos de controle.