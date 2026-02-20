Integrantes do Comando Vermelho são presos pela PM

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram presos pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (20/2), no Parque Ayrton Senna, em Contagem (MG). Com eles, segundo a polícia, foram apreendidos 217 barras de maconha, equivalentes a 215 quilos da droga, 76 pinos de cocaína, 29 buchas de maconha e munições. Um dos integrantes tem 24 anos de idade; o outro, 29, e uma mulher, de 22 anos, também foi presa.

As prisões são consequência do trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a partir da informação de que uma grande quantidade de drogas chegaria para o Barreiro, em Belo Horizonte (MG), e Contagem.

Como foi a primeira prisão

A informação dava conta de que a droga estava armazenada na casa do suspeito de 24 anos, na Rua Ímola, no bairro onde ocorreu a primeira prisão. Policiais montaram pontos de observação próximos à casa, que registrava grande movimentação de pessoas.

Em determinado instante, quando a movimentação diminuiu, os policiais foram até a casa e bateram no portão. O homem abriu e demonstrou nervosismo. Ele contou que estava esperando uma entrega de drogas, por isso, abriu o portão, sem imaginar que pudesse ser a polícia.

Com ele foi encontrada uma bucha de maconha e outra no interior da residência. O suspeito afirmou que era para consumo próprio. Mas confessou que estava esperando uma entrega de barras de maconha.

E as outras prisões?

Os policiais, que estavam com um carro descaracterizado, fizeram, então, uma tocaia, para esperar a chegada do entregador, o que aconteceu pouco tempo depois.

O traficante estacionou o veículo, um VW Gol, atrás do carro dos policiais, o que deixou os militares em desvantagem operacional. No entanto, decidiram descer do carro. Estavam à paisana e viram que, dentro do veículo, um homem estava ao celular.

Anunciaram que eram policiais. “Parado, polícia. Desce do carro”, gritaram os policiais. Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito arrancou o veículo na direção dos policiais, iniciando uma fuga.

Os militares, então, perseguiram o carro e emitiram um alerta para a Rotam. Mas o fugitivo conseguiu escapar. Ele chegou a atirar contra os militares.

A partir da placa do carro, os policiais localizaram a casa do foragido. Foram até o endereço e encontraram o homem e uma mulher. Os dois fugiram. O homem saltou muros de casas vizinhas, enquanto a mulher tentou fugir a pé, até que pisou num buraco, torceu o pé e caiu.

Eles foram capturados. Ao ser preso, o homem, que é morador do Morro do Papagaio, onde, conforme a polícia, atuava no tráfico, contou que abandonou o veículo e terminou a fuga de bicicleta, quando foi para casa.

Disse, também, que tinha grande quantidade de drogas em casa. Lá os entorpecentes foram encontrados. Ele indicou aos policiais onde tinha abandonado o Gol usado na fuga.

A mulher foi levada para a UPA Centro-Sul, onde foi medicada e liberada em seguida. Os dois homens estão presos e foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.