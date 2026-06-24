Homem é preso por estrangular companheira grávida
O corpo da vítima foi descoberto no dia 8 de junho, na residência que ela dividia com o acusado
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Um homem suspeito de estrangular e matar a companheira grávida, identificada como Ana Clara, uma jovem de 19 anos, foi preso em Araruama (RJ). O acusado, identificado como Samuel, foi detido nessa terça-feira (23/6), mais de duas semanas após o corpo da vítima ter sido encontrado pelos próprios pais.
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A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia Legal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no Bairro São Vicente, em Araruama, mesmo local onde o crime ocorreu. As equipes de investigação monitoraram possíveis endereços e rotas vinculadas ao suspeito até conseguir localizá-lo.
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Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. A ordem judicial foi expedida depois de a polícia reunir depoimentos e informações de inteligência que apontavam o companheiro como principal responsável pelo assassinato.
As apurações confirmaram que a jovem estava grávida de dois meses. O laudo de necropsia foi uma peça central para a investigação, ao determinar que a causa da morte foi estrangulamento.
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O corpo da vítima foi descoberto no dia 8 de junho, na residência que ela dividia com o acusado. Com a prisão efetuada, as investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do caso.