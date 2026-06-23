59% apoiam classificar PCC e CV como terroristas, aponta Datafolha

A nova pesquisa Datafolha, publicada nesta terça-feira (22/6), mostra que 59% dos brasileiros concordam, total ou parcialmente, com a decisão de o governo dos Estados Unidos classificar as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Simultaneamente, 74% dos consultados, ou seja, 3 em cada 4 brasileiros, reprovam a eventual intervenção norte-americana contra integrantes dessas facções em território nacional, sem aprovação prévia do governo brasileiro.

A preocupação dos brasileiros com o crime organizado explica mais esse cenário do que qualquer alinhamento ideológico com a política externa dos Estados Unidos.

Isso se dá porque os problemas de segurança pública e criminalidade são considerados por 16% de brasileiros como o maior desafio enfrentado no país. A saúde lidera as preocupações com 20%, enquanto a economia fica em 3º lugar com 11%, conforme pesquisa Datafolha de dezembro de 2025.

Para além desse fator, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em maio deste ano, indicou que 41% da população do Brasil vivem em zonas influenciadas pelo crime organizado.

A mais recente Datafolha ouviu 2.004 pessoas maiores de 16 anos, em 139 municípios, entre os dias 17 e 18 de junho. A pesquisa possui margem de erro de 2 pontos percentuais e foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09956/2026.

Conhecimento sobre o assunto

A maior parte dos brasileiros afirma estar a par da decisão dos Estados Unidos de classificar as duas principais facções criminosas do país como organizações terroristas. Segundo o levantamento, 83% dos entrevistados disseram conhecer a medida, enquanto 72% afirmaram estar bem informados (35%) ou mais ou menos informados (37%) sobre o tema.

Os dados indicam ainda amplo apoio à classificação. A percepção parece estar associada à preocupação da população com a violência e com o avanço do crime organizado, fenômeno que há anos impacta a rotina de moradores em diferentes regiões do país.

Apesar disso, a opinião pública se divide quando o assunto é a motivação do governo norte-americano. Metade dos entrevistados (50%) acredita que os Estados Unidos atuam com intenção de auxiliar o Brasil no enfrentamento às facções. Em sentido oposto, 47% avaliam que a medida serve de pretexto para ampliar a influência de Washington sobre assuntos internos do país.

Perfil de preferência política

A pesquisa também revela diferenças significativas conforme a preferência política dos entrevistados. Entre os eleitores que se identificam com o Partido Liberal (PL) ou declaram voto em Flávio Bolsonaro, prevalece a visão de que a iniciativa americana representa uma colaboração no combate ao crime.

Já entre os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a avaliação predominante é a de que os Estados Unidos buscam interferir em questões que deveriam ser tratadas exclusivamente pelo Brasil.

Mesmo com essa divisão, existe um ponto de convergência: a rejeição a qualquer atuação unilateral estrangeira em território nacional. De acordo com o levantamento, 74% dos consultados discordam que os EUA tenham direito de realizar ações contra integrantes de facções criminosas no Brasil sem autorização prévia do governo brasileiro.

Fator Bolsonaro

Outro dado apontado pela pesquisa é a percepção sobre a influência política do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no episódio. Para 54% dos entrevistados, o parlamentar teve participação ou influência na decisão americana. Entre esse grupo, 57% consideram que a eventual atuação foi prejudicial ao Brasil, enquanto 37% a avaliam como positiva.

Os números também sugerem que a discussão sobre segurança pública, combate ao crime organizado e soberania nacional tende a ocupar espaço relevante no debate político e eleitoral. Ao mesmo tempo em que parte expressiva da população defende medidas mais duras contra as facções, permanece forte a resistência a qualquer iniciativa que possa ser interpretada como interferência estrangeira em assuntos internos do país.

A classificação

As facções brasileiras CV e PCC passaram a ser oficialmente classificadas pelo governo dos Estados Unidos como organizações terroristas em 5 de junho. A medida marcou uma mudança na forma como o país trata os grupos, que deixam de ser enquadrados apenas como organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e passam a integrar a lista de entidades associadas ao terrorismo na legislação norte-americana.

A decisão havia sido anunciada anteriormente, em 28 de maio, pelo governo do presidente republicano Donald Trump, o que abriu um período de negociações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Desde então, o governo brasileiro buscou diálogo para tentar reverter ou ao menos mitigar os efeitos da classificação, enquanto analistas passaram a avaliar possíveis impactos práticos da medida nas relações bilaterais e na cooperação em segurança.

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Na prática, a designação amplia o alcance de sanções dos EUA, permitindo maior pressão sobre bancos, empresas e indivíduos que tenham qualquer vínculo com as facções, além de prever restrições migratórias e possíveis bloqueios de ativos sob jurisdição americana.