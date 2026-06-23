Restituição do IR: lote recorde paga R$ 16 bi; veja se você recebe

A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026, nesta terça-feira (23/6). De acordo com o Fisco, é o maior lote da história, com um pagamento total de R$ 16 bilhões a 9,6 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado na conta bancária informada na declaração na próxima terça-feira (30/6).

O valor recorde contempla grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência e professores, além das pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix.

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Para quem não foi contemplado agora, o Fisco ainda programou mais lotes de restituição ao longo dos próximos meses. Caso seu nome não apareça na lista, pode ser um sinal de que a declaração caiu na malha fina, sendo necessário fazer uma retificação.

As próximas datas são:

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 31 de agosto de 2026

Como consultar a restituição do IR?

A consulta pode ser feita de forma simples e rápida pela internet. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial da Receita Federal.

Informe seu CPF, data de nascimento e o ano-exercício (2026).

Complete o captcha de verificação e clique em "Consultar".

A verificação também pode ser feita pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria