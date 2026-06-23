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IRPF 2026

Restituição do IR: lote recorde paga R$ 16 bi; veja se você recebe

Receita Federal libera consulta ao 2º lote, o maior da história; aprenda o passo a passo para verificar se seu nome está na lista de contemplados

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
23/06/2026 14:45 - atualizado em 23/06/2026 14:49

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Restituição do IR: lote recorde paga R$ 16 bi; veja se você recebe
O aplicativo &quot;Meu Imposto de Renda&quot; é uma das ferramentas para consulta dos lotes de restituição anunciados pela Receita Federal. crédito: Divulgação/ Agência Brasil

A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026, nesta terça-feira (23/6). De acordo com o Fisco, é o maior lote da história, com um pagamento total de R$ 16 bilhões a 9,6 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado na conta bancária informada na declaração na próxima terça-feira (30/6).

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O valor recorde contempla grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência e professores, além das pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e/ou escolheram receber via Pix.

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Para quem não foi contemplado agora, o Fisco ainda programou mais lotes de restituição ao longo dos próximos meses. Caso seu nome não apareça na lista, pode ser um sinal de que a declaração caiu na malha fina, sendo necessário fazer uma retificação.

As próximas datas são:

  • 3º lote: 31 de julho de 2026

  • 4º lote: 31 de agosto de 2026

Como consultar a restituição do IR?

A consulta pode ser feita de forma simples e rápida pela internet. Veja o passo a passo:

  • Acesse o site oficial da Receita Federal.

  • Informe seu CPF, data de nascimento e o ano-exercício (2026).

  • Complete o captcha de verificação e clique em "Consultar".

A verificação também pode ser feita pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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