Restituição do IR 2026: passo a passo de como consultar pelo CPF

A consulta aos lotes da restituição do Imposto de Renda 2026 já está disponível para os contribuintes. A Receita Federal liberou o sistema para que os cidadãos possam verificar se foram incluídos no primeiro lote, que tem pagamento programado para 29 de maio de 2026, mesma data do prazo final para a entrega da declaração. O processo é totalmente on-line e pode ser feito rapidamente usando apenas o CPF e a data de nascimento.

O pagamento da restituição é organizado em quatro lotes, de maio a agosto, nas seguintes datas:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

Segundo lote: 30 de junho de 2026

Terceiro lote : 31 de julho de 2026

Quarto lote: 28 de agosto de 2026

A Receita Federal estima que cerca de 80% das restituições sejam pagas nos dois primeiros lotes, e os primeiros a receber são os grupos prioritários definidos por lei.

Nesta lista estão idosos com mais de 80 anos, seguidos por contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Também têm prioridade os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

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Os demais contribuintes são pagos na sequência, conforme a data de entrega da declaração, sendo que o envio até o dia 10 de maio aumenta as chances de inclusão no primeiro lote.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

A verificação é simples e leva menos de um minuto, com o sistema informando se a sua declaração já foi processada e se você está em um dos lotes de pagamento. Siga os passos abaixo para fazer a consulta diretamente no site da Receita Federal.

Acesse a página oficial da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”. Clique na opção “Consultar a Restituição”. Informe o seu CPF e a sua data de nascimento. Digite os caracteres de verificação que aparecem na tela e clique em “Consultar”.

Após a consulta, o sistema exibirá o status da sua declaração. Se você estiver no lote atual, a mensagem indicará que o valor será creditado na conta bancária informada e, caso contrário, a página pode mostrar status como “em fila de restituição”, o que significa que você deve aguardar os próximos lotes.

O que fazer se o valor não caiu na conta?

Se a consulta indicar que a restituição foi liberada, mas o valor não foi creditado, o dinheiro ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do banco pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata