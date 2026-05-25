Receita paga maior restituição da história do IR e beneficia 8,7 milhões de contribuintes

A Receita Federal abriu no dia 22 de maio a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história, com um pagamento recorde de R$ 16 bilhões destinado a 8,7 milhões de contribuintes já no primeiro lote de 2026. A liberação do dinheiro ocorrerá em 29 de maio e contempla exclusivamente grupos com prioridade legal.

O que explica o valor recorde?

O montante histórico deste primeiro lote, que representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para este ano, é explicado principalmente pela grande quantidade de contribuintes que se enquadram nos grupos prioritários. Neste lote inicial, todos os 8,7 milhões de contemplados fazem parte de alguma categoria com preferência, não havendo, por enquanto, pagamento para o grupo geral sem prioridades.

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Quem são os grupos prioritários?

A ordem de preferência para o pagamento, que define quem recebe primeiro, é a seguinte:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Moradores de municípios em estado de calamidade pública; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix.

A priorização de vítimas de calamidades e o grande número de declarantes que usaram a pré-preenchida ou o Pix foram fatores determinantes para o volume recorde de pagamentos já na primeira leva.

Como consultar a restituição

Para verificar se você está neste primeiro lote, a consulta é simples e pode ser feita online. O contribuinte precisa apenas acessar a página oficial da Receita Federal, na área "Meu Imposto de Renda", e clicar em "Consultar a Restituição".

Também é possível fazer a verificação pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS. Em ambas as plataformas, basta informar o CPF e a data de nascimento para saber o status da sua declaração e a previsão de pagamento.

Calendário de pagamento da restituição 2026

Os pagamentos são organizados em quatro lotes, distribuídos ao longo dos próximos meses. Se seu nome não aparecer no primeiro, a restituição pode ser liberada nas datas seguintes, de acordo com o calendário oficial:

1º lote: 29 de maio de 2026

2º lote: 30 de junho de 2026

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 28 de agosto de 2026 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.