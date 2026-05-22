Restituição do Imposto de Renda 2026: como consultar e quando você recebe

A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira (22/5). O depósito para os contribuintes contemplados nesta fase inicial acontece em 29 de maio, mesma data do fim do prazo de entrega da declaração, diretamente na conta bancária informada.

Neste primeiro lote, a prioridade é dada a grupos específicos de contribuintes. A ordem de pagamento segue critérios legais, começando por idosos com 80 anos ou mais; seguidos por idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Após esses grupos, têm prioridade os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição via Pix. Os demais contribuintes recebem nos lotes seguintes.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda

Verificar se você está no próximo lote pode ser feito totalmente on-line. A consulta oficial é disponibilizada no site da Receita Federal. O contribuinte precisa apenas informar o CPF e a data de nascimento e selecionar o ano de exercício, que, neste caso, é 2026.

O passo a passo é o seguinte:

Acesse o site oficial da Receita Federal na área "Meu Imposto de Renda".

Clique na opção "Consultar a Restituição".

Preencha os campos com seu CPF e data de nascimento.

Selecione o ano-exercício 2026 e clique em consultar.

Outra alternativa é usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para celulares Android e iOS. Por lá, é possível acessar as informações sobre a liberação dos lotes e verificar a situação da sua declaração. Se houver pendências, o sistema indicará a necessidade de retificação.

Calendário de pagamento da restituição 2026

A Receita Federal organiza os pagamentos em quatro lotes, distribuídos ao longo do ano. É importante que o contribuinte fique atento às datas para saber quando o valor estará disponível. O calendário oficial é o seguinte:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 28 de agosto

Caso a data do seu lote chegue e o valor não seja creditado, é provável que haja algum erro nos dados bancários informados. Nesse caso, o dinheiro ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata