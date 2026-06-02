Bala perdida mata menino de 12 anos durante primeira comunhão de amiga

Bento Costa Petillo Bezze, de 12 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida no peito na tarde do último domingo (31/5).

A morte ocorreu enquanto a criança participava da comemoração da primeira comunhão de uma amiga em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Investigação foca em festa de liderança criminosa

A delegacia de homicídios da capital apura se o tiro que vitimou o garoto foi disparado durante a festa de aniversário de Douglas Oliveira dos Santos, o Pudim. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico na comunidade da Quitanda, que integra o Complexo da Pedreira.

Investigadores analisam a viabilidade do disparo ter percorrido a distância de aproximadamente 2 quilômetros entre o local da celebração criminosa e a quadra onde Bento estava. O irmão da vítima, um adolescente de 13 anos, presenciou o momento em que o menino foi baleado.

De acordo com relatos de testemunhas, Bento ainda teria conseguido alertar os presentes sobre o que havia acontecido. Logo após ser ferido, o menino teria pronunciado apenas a palavra "bala" antes de perder a consciência.

Atendimento médico e sepultamento

A Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) foram deslocadas até a Rua Capitão Gouveia para atender a ocorrência. Ao chegar ao endereço, os agentes souberam que o garoto já havia sido socorrido e levado ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, onde o óbito foi confirmado.

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O registro do caso, iniciado na delegacia da Pavuna, foi transferido para a unidade especializada para aprofundar as diligências e esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo da criança foi sepultado na tarde desta terça-feira (2/6) no Cemitério de Inhaúma.