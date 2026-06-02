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RIO DE JANEIRO

Bala perdida mata menino de 12 anos durante primeira comunhão de amiga

Bento Bezze, de 12 anos, foi atingido por disparo no último domingo (31/5); o corpo foi enterrado nesta terça-feira (2/6)

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
02/06/2026 18:02 - atualizado em 02/06/2026 18:03

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Bala perdida mata menino de 12 anos durante primeira comunhão de amiga na Pavuna
Delegacia de homicídios do Rio apura se o tiro que vitimou Bento foi disparado durante a festa de aniversário de Douglas Oliveira dos Santos, o Pudim crédito: Tupi

Bento Costa Petillo Bezze, de 12 anos, morreu ao ser atingido por uma bala perdida no peito na tarde do último domingo (31/5).

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A morte ocorreu enquanto a criança participava da comemoração da primeira comunhão de uma amiga em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Investigação foca em festa de liderança criminosa

A delegacia de homicídios da capital apura se o tiro que vitimou o garoto foi disparado durante a festa de aniversário de Douglas Oliveira dos Santos, o Pudim. Ele é apontado como um dos chefes do tráfico na comunidade da Quitanda, que integra o Complexo da Pedreira.

Investigadores analisam a viabilidade do disparo ter percorrido a distância de aproximadamente 2 quilômetros entre o local da celebração criminosa e a quadra onde Bento estava. O irmão da vítima, um adolescente de 13 anos, presenciou o momento em que o menino foi baleado.

De acordo com relatos de testemunhas, Bento ainda teria conseguido alertar os presentes sobre o que havia acontecido. Logo após ser ferido, o menino teria pronunciado apenas a palavra "bala" antes de perder a consciência.

Atendimento médico e sepultamento

A Polícia Militar informou que equipes do 41º BPM (Irajá) foram deslocadas até a Rua Capitão Gouveia para atender a ocorrência. Ao chegar ao endereço, os agentes souberam que o garoto já havia sido socorrido e levado ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, onde o óbito foi confirmado.

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O registro do caso, iniciado na delegacia da Pavuna, foi transferido para a unidade especializada para aprofundar as diligências e esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo da criança foi sepultado na tarde desta terça-feira (2/6) no Cemitério de Inhaúma.

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