"Quem é pra matar?" pergunta atirador antes de assassinar homem por engano
Um homem de 44 anos e seu amigo foram baleados enquanto conversavam sentados na calçada, no Bairro Goiânia. O verdadeiro alvo estava no local, mas fugiu
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Alexandre Araújo do Rosário, de 44 anos, foi baleado por engano e morto, por volta das 19h desse domingo (12/7) enquanto estava sentado na calçada conversando com um amigo, de 35 anos, próximo a uma adega no Bairro Goiânia, em Belo Horizonte.
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Uma testemunha relatou à Polícia Militar (PMMG) que um homem que portava uma pistola desceu bruscamente de um Chevrolet Onix, observou as pessoas que estavam ali, voltou ao carro e perguntou para os ocupantes “quem é pra matar?”. Ao ouvir o questionamento, a testemunha correu e o atirador efetuou cerca de quatro disparos, que acertaram os dois amigos.
Alexandre, mesmo baleado, conseguiu fugir para sua casa, deitou na cama e morreu. O amigo foi baleado no antebraço direito e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará.
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De acordo com a PMMG, testemunhas disseram que no carro havia outros dois homens, um com uma pistola e outro com uma arma longa não identificada.
O verdadeiro alvo dos criminosos estava no lugar. De acordo com a polícia, ele foi levado para outro mais seguro.
A Polícia Civil (PCMG) informou que esteve com a perícia na cena do crime e que está investigando o assassinato. Até o momento ninguém foi preso.
O corpo de Alexandre foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), onde será submetido a exames.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima