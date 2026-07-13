Alerta de frio em BH: temperatura despenca na capital até domingo (19/7)
Belo Horizonte deve registrar baixas temperaturas pela manhã em função da atuação de uma massa de ar polar; veja recomendações
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À medida que o inverno avança, o frio se acentua em Belo Horizonte, que está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia, até domingo (19/7).
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De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido à atuação de uma massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo dos 12ºC.
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Nesta segunda-feira (13/7), a temperatura mínima registrada foi de 15,7 °C, às 5h40, em Venda Nova. Já a máxima pode chegar a 24 °C. Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros chegaram aos 29,2 °C na tarde desse domingo (12/7), o que reforça a queda de temperatura.
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Conforme a previsão meteorológica, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas na capital. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% no período da tarde.
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O órgão municipal alerta que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.
Como se proteger do frio?
- Hidrate-se;
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Realize atividades físicas utilizando agasalho;
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.