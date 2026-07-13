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Alerta de frio em BH: temperatura despenca na capital até domingo (19/7)

Belo Horizonte deve registrar baixas temperaturas pela manhã em função da atuação de uma massa de ar polar; veja recomendações

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/07/2026 12:48

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BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio
BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido à atuação da massa de ar frio crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

À medida que o inverno avança, o frio se acentua em Belo Horizonte, que está sob alerta para baixas temperaturas nas primeiras horas do dia, até domingo (19/7).

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De acordo com a Defesa Civil de BH, o frio ocorre devido à atuação de uma massa de ar polar. Os termômetros devem registrar temperaturas em torno ou abaixo dos 12ºC.

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Nesta segunda-feira (13/7), a temperatura mínima registrada foi de 15,7 °C, às 5h40, em Venda Nova. Já a máxima pode chegar a 24 °C. Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros chegaram aos 29,2 °C na tarde desse domingo (12/7), o que reforça a queda de temperatura.

Conforme a previsão meteorológica, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas na capital. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% no período da tarde.

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O órgão municipal alerta que a população se hidrate e evite banhos de água quente. Em ambientes fechados, a recomendação é que as janelas fiquem abertas para ventilação.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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