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Alerta de frio: manhãs em BH pode registrar 12°C até sexta (10/7)

Capital mineira pode registrar cerca de 12°C nas primeiras horas da manhã até sexta-feira (10/7) devido à atuação de uma frente fria

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/07/2026 13:46

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Entre quinta e sexta-feira, uma nova frente fria deve provocar aumento da nebulosidade e leve queda nas máximas em BH
Alerta de frio em BH crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

As manhãs prometem continuar geladas na capital mineira. Com a atuação de uma frente fria, Belo Horizonte está em alerta para baixa temperatura até sexta-feira (10/7) nas primeiras horas do dia.

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Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros devem marcar em torno de 12°C. As temperaturas baixas aumentam o risco de problemas respiratórios, aumento de infecções, hipotermia e piora de doenças cardiovasculares.

Para enfrentar o período de baixas temperaturas, o órgão recomenda manter a hidratação, evitar banhos muito quentes para não aumentar o ressecamento da pele e, se necessário, utilizar hidratante. Para quem pratica exercícios físicos, a orientação é usar agasalhos durante as atividades.

Também é recomendado manter janelas abertas em ambientes fechados e com grande circulação de pessoas, favorecendo a ventilação e reduzindo o risco de propagação de doenças comuns nesta época do ano. Em caso de problemas respiratórios, a indicação é procurar atendimento com um especialista.

Como receber os alertas

Os moradores da capital podem acompanhar os avisos da Defesa Civil. Além do canal oficial no WhatsApp, é possível receber mensagens gratuitas por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. O órgão também divulga alertas e recomendações pelas redes sociais e pelo canal oficial no Telegram.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

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