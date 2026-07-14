Frente fria coloca 53 cidades de Minas em alerta para geada
Massa de ar polar reduz as temperaturas, principalmente no Sul do estado, enquanto outras regiões do estado seguem com tempo seco e grande amplitude térmica
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A chegada de uma massa de ar polar à retaguarda da frente fria que avançou pelo Sudeste fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta de geada para 53 municípios de Minas Gerais. O aviso é válido entre a madrugada desta terça-feira (14/7) e as 9h de quarta-feira (15/7), com previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a 3°C, principalmente no Sul do estado. Além do frio intenso, o instituto alerta para risco leve de danos a plantações em razão do congelamento do orvalho.
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O fenômeno é consequência da atuação de uma massa de ar frio e seco que começou a avançar sobre Minas após a passagem de uma frente fria pelo litoral entre domingo e segunda-feira. Com o deslocamento do sistema, as temperaturas entraram em declínio, sobretudo nas regiões Centro-Sul e Oeste, tendência que deve se espalhar para o restante do estado ao longo dos próximos dias.
O Sul de Minas e a Serra da Mantiqueira concentraram as menores temperaturas registradas nesta segunda-feira. Em Maria da Fé, os termômetros marcaram mínima oficial de -1,1°C, enquanto medições locais apontaram temperaturas próximas de -3°C. O frio favoreceu a formação de geada em diferentes municípios da região, cenário que deve se repetir nas próximas madrugadas.
Segundo o Inmet, a combinação entre céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a noite cria condições ideais para a perda de calor da superfície, favorecendo a formação da geada nas áreas mais elevadas do estado.
Enquanto o Sul enfrentou um amanhecer congelante, outras regiões viveram um cenário completamente diferente. No Norte de Minas e no Triângulo Mineiro, a tarde foi de calor, com temperaturas superiores a 30°C e níveis críticos de umidade relativa do ar variando entre 20% e 30%. A condição aumenta o desconforto e exige atenção com a hidratação e os cuidados para evitar queimadas.
Já na Zona da Mata e no Centro-Oeste mineiro, o dia começou com formação de névoa úmida em alguns pontos. Ao longo das horas, o céu permaneceu predominantemente claro e as temperaturas ficaram mais amenas sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica.
Em diversas cidades, a variação entre a mínima e a máxima ultrapassa 20°C no mesmo dia, característica típica de períodos dominados por massas de ar seco.
A previsão do Inmet indica que o padrão meteorológico deverá permanecer ao longo desta semana. A massa de ar polar continuará atuando sobre o estado, mantendo as madrugadas frias e as tardes com temperaturas mais elevadas e baixa umidade do ar. As mínimas podem variar entre 2°C e 3°C nas áreas mais frias do território mineiro.
Além da queda das temperaturas, o tempo seguirá predominantemente seco, sem previsão de chuvas significativas para a maior parte de Minas Gerais. A ausência de precipitações, associada à baixa umidade, favorece o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação e pode agravar problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
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No caso das atividades agrícolas, o alerta para geada exige atenção dos produtores rurais, sobretudo nas regiões de maior altitude. Embora o risco seja considerado de baixa intensidade pelo instituto, o congelamento do orvalho pode provocar perdas em culturas mais sensíveis ao frio.
O alerta emitido também abrange dois municípios do estado do Rio de Janeiro e outros 17 em São Paulo, onde a mesma massa de ar polar deve provocar condições favoráveis para a formação de geada durante as primeiras horas da manhã.
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A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia, especialmente nas regiões onde o frio será mais intenso. Para os próximos dias, a expectativa é de manutenção das manhãs geladas, tardes de tempo firme e céu aberto, reforçando o típico cenário do inverno mineiro marcado por frio ao amanhecer e calor relativo durante o período da tarde.