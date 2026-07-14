Frente fria coloca 53 cidades de Minas em alerta para geada

A chegada de uma massa de ar polar à retaguarda da frente fria que avançou pelo Sudeste fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta de geada para 53 municípios de Minas Gerais. O aviso é válido entre a madrugada desta terça-feira (14/7) e as 9h de quarta-feira (15/7), com previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a 3°C, principalmente no Sul do estado. Além do frio intenso, o instituto alerta para risco leve de danos a plantações em razão do congelamento do orvalho.



O fenômeno é consequência da atuação de uma massa de ar frio e seco que começou a avançar sobre Minas após a passagem de uma frente fria pelo litoral entre domingo e segunda-feira. Com o deslocamento do sistema, as temperaturas entraram em declínio, sobretudo nas regiões Centro-Sul e Oeste, tendência que deve se espalhar para o restante do estado ao longo dos próximos dias.

O Sul de Minas e a Serra da Mantiqueira concentraram as menores temperaturas registradas nesta segunda-feira. Em Maria da Fé, os termômetros marcaram mínima oficial de -1,1°C, enquanto medições locais apontaram temperaturas próximas de -3°C. O frio favoreceu a formação de geada em diferentes municípios da região, cenário que deve se repetir nas próximas madrugadas.

Segundo o Inmet, a combinação entre céu limpo, ar seco e ventos fracos durante a noite cria condições ideais para a perda de calor da superfície, favorecendo a formação da geada nas áreas mais elevadas do estado.

Enquanto o Sul enfrentou um amanhecer congelante, outras regiões viveram um cenário completamente diferente. No Norte de Minas e no Triângulo Mineiro, a tarde foi de calor, com temperaturas superiores a 30°C e níveis críticos de umidade relativa do ar variando entre 20% e 30%. A condição aumenta o desconforto e exige atenção com a hidratação e os cuidados para evitar queimadas.

Já na Zona da Mata e no Centro-Oeste mineiro, o dia começou com formação de névoa úmida em alguns pontos. Ao longo das horas, o céu permaneceu predominantemente claro e as temperaturas ficaram mais amenas sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica.

Em diversas cidades, a variação entre a mínima e a máxima ultrapassa 20°C no mesmo dia, característica típica de períodos dominados por massas de ar seco.

A previsão do Inmet indica que o padrão meteorológico deverá permanecer ao longo desta semana. A massa de ar polar continuará atuando sobre o estado, mantendo as madrugadas frias e as tardes com temperaturas mais elevadas e baixa umidade do ar. As mínimas podem variar entre 2°C e 3°C nas áreas mais frias do território mineiro.

Além da queda das temperaturas, o tempo seguirá predominantemente seco, sem previsão de chuvas significativas para a maior parte de Minas Gerais. A ausência de precipitações, associada à baixa umidade, favorece o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação e pode agravar problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

No caso das atividades agrícolas, o alerta para geada exige atenção dos produtores rurais, sobretudo nas regiões de maior altitude. Embora o risco seja considerado de baixa intensidade pelo instituto, o congelamento do orvalho pode provocar perdas em culturas mais sensíveis ao frio.

O alerta emitido também abrange dois municípios do estado do Rio de Janeiro e outros 17 em São Paulo, onde a mesma massa de ar polar deve provocar condições favoráveis para a formação de geada durante as primeiras horas da manhã.

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A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia, especialmente nas regiões onde o frio será mais intenso. Para os próximos dias, a expectativa é de manutenção das manhãs geladas, tardes de tempo firme e céu aberto, reforçando o típico cenário do inverno mineiro marcado por frio ao amanhecer e calor relativo durante o período da tarde.