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TRÂNSITO

Oito veículos se envolvem em acidente na BR-040, na Grande BH

Engavetamento interditou uma das faixas da rodovia, na altura do 551,5, no município de Nova Lima

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Repórter
14/07/2026 18:45 - atualizado em 14/07/2026 18:49

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Acidente na BR-040, envolvendo oito veículos
Acidente não deixou feridos crédito: Reprodução

Um engavetamento envolvendo oito veículos interditou uma das faixas da BR-040 município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (14/7). O acidente ocorreu no km 551,5 da rodovia, na altura do Bairro Jardim Canadá, em sentido à capital mineira. 

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De acordo com a EPR Via Mineira, responsável por um trecho de 232 quilômetros da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, não houve registro de feridos no acidente. Ainda segundo a concessionária, a faixa obstruída foi liberada às 17h53.

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A concessionária também informou que todos os procedimentos operacionais, inclusive a verificação das condições de segurança da via, já foram realizados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deslocou equipes ao local do acidente.

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