Rodovia sentido BH será interditada nesta terça-feira (14/7)

A MG-030 será interditada no sentido Belo Horizonte nesta terça-feira (14/7), devido ao içamento de vigas para a construção do viaduto que ligará a rodovia à Avenida Dr. Flávio Guimarães. Durante as operações, a pista sentido Nova Lima funcionará em mão dupla.

A previsão dada pela Prefeitura de Nova Lima é a de que a intervenção seja iniciada e finalizada nesta terça-feira.

A construção do viaduto é parte do planejamento para a Via de Integração Jardim da Torre, rota complementar à MG-030, que promete melhorar a fluidez do trânsito na região e ligar a rodovia ao Bairro Jardim da Torre.

Além do viaduto, o projeto prevê a construção de dois trevos e cinco obras de contenção ao longo de um trecho de 4,5 km de extensão, com pista dupla. As obras tiveram início em 21 de abril. De acordo com a assessoria da prefeitura, a intervenção será concluída no último trimestre de 2026.

Nessa segunda-feira (13/7), a via também precisou de interdição, dessa vez no sentido Nova Lima, por causa de um recapeamento para manutenção na pista.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata