Batida entre carretas interdita BR por oito horas em MG
Colisão deixou outra vítima morta e outra ferida, segundo a concessionária da via
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Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo três veículos pesados na noite dessa segunda-feira (13/7), na BR-135, em Engenheiro Navarro, no Norte de Minas.
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Segundo a concessionária Ecovias Norte Minas, a colisão ocorreu por volta das 18h40, no km 440 da rodovia, no sentido Sul.
Ainda conforme a concessionária, uma pessoa saiu ilesa, outra morreu no local e uma terceira vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade hospitalar da região.
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A rodovia ficou interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de remoção das carretas. O tráfego foi liberado por volta das 3h desta terça-feira (14/7), cerca de oito horas após o acidente.
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As causas da colisão serão investigadas.