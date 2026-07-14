Batida entre carretas interdita BR por oito horas em MG

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo três veículos pesados na noite dessa segunda-feira (13/7), na BR-135, em Engenheiro Navarro, no Norte de Minas.

Segundo a concessionária Ecovias Norte Minas, a colisão ocorreu por volta das 18h40, no km 440 da rodovia, no sentido Sul.

Ainda conforme a concessionária, uma pessoa saiu ilesa, outra morreu no local e uma terceira vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

A rodovia ficou interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos de remoção das carretas. O tráfego foi liberado por volta das 3h desta terça-feira (14/7), cerca de oito horas após o acidente.

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As causas da colisão serão investigadas.