Caminhoneiro gravou vídeo horas antes de morrer em acidente na BR-251

Horas antes de morrer em um grave acidente envolvendo três veículos de carga na BR-251, no km 474, na Serra de Francisco Sá, no município homônimo, no Norte de Minas, na manhã de domingo (12/7), o caminhoneiro Carlos Eduardo da Silva, de 26 anos, gravou um vídeo, divulgado em uma rede social, mostrando a perigosa rodovia. Na gravação, ele diz as frases: "transportando o progresso do Brasil" e "Deus abençoe e tudo de bom".

O vídeo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13/7). O caminhoneiro seguia do Nordeste para São Paulo.

Carlos Eduardo, conhecido como “Dudu”, era natural do município de Passagem (RN), de 3.233 habitantes, situado na Região Metropolitana de Natal. A morte dele provocou grande comoção na pequena cidade.

O acidente que ceifou a vida do motorista potiguar aconteceu no trecho mais letal da BR-251. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros, Dudu descia a serra, no sentido Salinas-Francisco Sá, conduzindo um caminhão carregado com camarão, quando perdeu o controle direcional do veículo, invadiu a contramão e colidiu lateralmente com uma carreta carregada com composto para plantas (adubo), que seguia no sentido contrário.

Na sequência, o caminhão atingiu uma segunda carreta, que subia a serra transportando bicarbonato. Os veículos que transportavam camarão e bicarbonato pegaram fogo. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu, tendo o corpo carbonizado. Os condutores das duas carretas conseguiram escapar.

Por causa da tragédia, o trânsito na BR-251 ficou interrompido por cerca de 10 horas e só foi liberado no fim da tarde de domingo.

No vídeo gravado na BR-251 e divulgado nas redes sociais horas antes do acidente que o vitimou, Dudu diz: “E aí, galerinha! Papai do céu nos abençoe por mais um dia. Que nos proteja, nos livre de todo o mal. Estamos por aqui, ó... Sabadou! Transportando o progresso do Brasil. Que seja sempre como Deus quiser. Deus sabe o que faz e nós não sabe (sic) o que diz. Deus abençoe e tudo de bom. Sabadou!”

Ativo nas redes sociais, Carlos Eduardo era muito conhecido na pequena Passagem, distante 66 quilômetros de Natal. Emocionada, a prefeita do município, Wedna Mendonça (PP), gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais, lamentando profundamente a morte do caminhoneiro ocorrida na perigosa rodovia, no Norte de Minas Gerais.

“Hoje, meu coração está profundamente entristecido. Recebi com profunda dor a notícia da morte precoce do nosso amigo Dudu, um homem trabalhador, honesto e amado por todos que o conheceram”, diz a prefeita, que manifesta sentimento de pesar aos familiares e amigos do jovem caminhoneiro.

“Passagem, hoje, está de luto por um jovem sonhador, que sempre trouxe consigo a alegria de viver”, completa a prefeita.

Nesta segunda-feira, circulou nas redes sociais um áudio atribuído a Carlos Eduardo da Silva no qual, em conversa com outra pessoa, ele teria dito que o caminhão apresentava problemas mecânicos. No entanto, não houve confirmação oficial da veracidade do áudio.

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Conforme as autoridades envolvidas, as causas do acidente ainda serão apuradas com base em informações fornecidas por testemunhas, pelas equipes policiais e pela perícia. O fogo que consumiu a carga e o caminhão também atingiu a parte mecânica e o sistema de freios do veículo, o que poderá dificultar os trabalhos para identificar as causas do desastre, revelou uma fonte da área de trânsito.