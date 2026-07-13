Pavimentação bloqueia faixa de rodovia da Grande BH

Uma pavimentação deixa uma faixa da MG-030 bloqueada durante a manhã e a tarde desta segunda-feira (13/7) no sentido Nova Lima, na Grande BH.

A interdição ocorre devido a um recapeamento de manutenção da pista na altura do Colégio Santo Agostinho e da estação de tratamento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Nova Lima, a operação acontecerá entre as 9h e as 16h, com sinalização temporária de obras no local. A previsão é de que, após esse horário, o trânsito volte a fluir normalmente.

Outras interdições na via

Em 21 de abril, a via havia sido parcialmente interditada para obras no sentido Nova Lima. A operação estava atrelada à Via de Integração Jardim da Torre, rota alternativa que promete desafogar o trânsito da região, segundo a Prefeitura de Nova Lima.

Com previsão de conclusão para o último trimestre deste ano, o projeto da nova via prevê a construção de um viaduto com duas alças com acesso à MG-030, além de dois novos trevos e cinco obras de contenção ao longo do trecho de 4,5 km de extensão da via.

A partir dessa terça-feira (14/7), será iniciado o içamento das vigas para construção do viaduto que ligará a avenida Dr. Flávio Guimarães à MG-030. Durante as operações, a pista no sentido Belo Horizonte será interditada, enquanto a pista sentido Nova Lima passará a funcionar em mão dupla.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata