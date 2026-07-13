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MORTE NAS ESTRADAS

Colisão frontal deixa um morto e três feridos em rodovia de MG

Um dos feridos ficou preso às ferragens, com fraturas nos dois braços, além de traumas na face e na região pélvica

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/07/2026 06:53 - atualizado em 13/07/2026 07:17

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Batida entre carro e picape mata uma pessoa e deixa três feridos graves
Batida entre carro e picape mata uma pessoa e deixa três feridos graves crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas na colisão frontal entre um Volkswagen Fox e uma Fiat Strada na MG-341, em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, nesse domingo (12/7).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no Km 5 da rodovia e mobilizou equipes da corporação, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

No Volkswagen Fox, um dos ocupantes foi encontrado consciente e orientado, já fora do veículo, com ferimentos no rosto e escoriações nos joelhos, sem sinais aparentes de fraturas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu.

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Na Fiat Strada, os bombeiros encontraram uma vítima presa às ferragens, com fraturas nos dois braços, além de traumas na face e na região pélvica. A segunda ocupante do veículo teve a morte constatada ainda no local pela médica do Samu.

Ainda no Fox, uma segunda vítima precisou ser resgatada após relatar fortes dores na região pélvica e não conseguir sair do veículo sem auxílio. Os bombeiros estabilizaram os veículos e desencarceraram a vítima presa às ferragens. Em seguida, as equipes fizeram a imobilização dos feridos, o controle de hemorragias, o monitoramento dos sinais vitais e demais procedimentos de atendimento pré-hospitalar.

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Após o resgate, os três feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Piumhi. A Polícia Militar permaneceu no local para preservar a cena do acidente até a conclusão dos trabalhos da perícia. As causas da colisão serão investigadas.

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