Colisão frontal deixa um morto e três feridos em rodovia de MG

Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas na colisão frontal entre um Volkswagen Fox e uma Fiat Strada na MG-341, em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, nesse domingo (12/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no Km 5 da rodovia e mobilizou equipes da corporação, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

No Volkswagen Fox, um dos ocupantes foi encontrado consciente e orientado, já fora do veículo, com ferimentos no rosto e escoriações nos joelhos, sem sinais aparentes de fraturas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu.

Na Fiat Strada, os bombeiros encontraram uma vítima presa às ferragens, com fraturas nos dois braços, além de traumas na face e na região pélvica. A segunda ocupante do veículo teve a morte constatada ainda no local pela médica do Samu.

Ainda no Fox, uma segunda vítima precisou ser resgatada após relatar fortes dores na região pélvica e não conseguir sair do veículo sem auxílio. Os bombeiros estabilizaram os veículos e desencarceraram a vítima presa às ferragens. Em seguida, as equipes fizeram a imobilização dos feridos, o controle de hemorragias, o monitoramento dos sinais vitais e demais procedimentos de atendimento pré-hospitalar.

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Após o resgate, os três feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Piumhi. A Polícia Militar permaneceu no local para preservar a cena do acidente até a conclusão dos trabalhos da perícia. As causas da colisão serão investigadas.