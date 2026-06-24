Criança e quatro adultos ficam feridos em colisão frontal em MG

Uma colisão frontal entre dois carros deixou cinco pessoas feridas no fim da tarde dessa terça-feira (23/6), na BR-265, entre Alpinópolis e Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do km 358 da rodovia. Duas vítimas adultas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alpinópolis.

Outras duas vítimas adultas e uma criança receberam atendimento de uma ambulância da Prefeitura de Alpinópolis. Todas as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Alpinópolis, onde passaram por avaliação médica.

Quando os bombeiros chegaram ao local, os feridos já estavam sendo transportados pelas equipes de saúde. Diante disso, os militares realizaram o controle da cena do acidente, adotando medidas de segurança para eliminar riscos de incêndio e evitar ocorrências secundárias.

Após a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, o trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Militar (PMRv).

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O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. As causas do acidente serão apuradas.