BH: furto de cabos causa fechamento de estações do Move na Antônio Carlos

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Quem precisa pegar ônibus na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de Belo Horizonte, encontrou diversas estações do Move fechadas na manhã desta terça-feira (14/7). A reportagem do Estado de Minas flagrou pelo menos 10 estações desativadas ao longo da via.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a situação foi causada pelo furto de cabos de energia. Além da abertura das portas, o crime também afetou o funcionamento dos painéis informativos e dos pontos de recarga dos cartões de passagem. Por meio de nota, o Executivo afirmou que os reparos já estão sendo providenciados.

A BHTrans e a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) também informaram que "as estações de transferência do Move da Avenida Antônio Carlos estão funcionando em um módulo. Até a finalização dos trabalhos os usuários continuam a utilizar as mesmas estações, só que em plataforma diferente”.

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A previsão de conclusão dos reparos não foi informada.