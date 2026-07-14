Assine
overlay
Início Gerais
TRANSPORTE PÚBLICO

BH: furto de cabos causa fechamento de estações do Move na Antônio Carlos

Reportagem do EM flagrou pelo menos 10 estações desativadas nesta terça-feira (14); crime também afetou painéis informativos e pontos de recarga de cartões

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Edésio Ferreira
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
14/07/2026 13:17

compartilhe

SIGA
×
Furto de cabos afetou o funcionamento de diversas estações do Move na Avenida Antônio Carlos
Furto de cabos afetou o funcionamento de diversas estações do Move na Avenida Antônio Carlos; PBH informou que reparos já estão sendo executados crédito: Edésio Ferreira/Em/D.A Press

Quem precisa pegar ônibus na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de Belo Horizonte, encontrou diversas estações do Move fechadas na manhã desta terça-feira (14/7). A reportagem do Estado de Minas flagrou pelo menos 10 estações desativadas ao longo da via. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a situação foi causada pelo furto de cabos de energia. Além da abertura das portas, o crime também afetou o funcionamento dos painéis informativos e dos pontos de recarga dos cartões de passagem. Por meio de nota, o Executivo afirmou que os reparos já estão sendo providenciados. 

A BHTrans e a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) também informaram que "as estações de transferência do Move da Avenida Antônio Carlos estão funcionando em um módulo. Até a finalização dos trabalhos os usuários continuam a utilizar as mesmas estações, só que em plataforma diferente”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão de conclusão dos reparos não foi informada. 

Tópicos relacionados:

bhtrans move onibus pbh transito transporte-publico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay