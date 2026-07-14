BH: furto de cabos causa fechamento de estações do Move na Antônio Carlos
Reportagem do EM flagrou pelo menos 10 estações desativadas nesta terça-feira (14); crime também afetou painéis informativos e pontos de recarga de cartões
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Quem precisa pegar ônibus na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de Belo Horizonte, encontrou diversas estações do Move fechadas na manhã desta terça-feira (14/7). A reportagem do Estado de Minas flagrou pelo menos 10 estações desativadas ao longo da via.
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De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a situação foi causada pelo furto de cabos de energia. Além da abertura das portas, o crime também afetou o funcionamento dos painéis informativos e dos pontos de recarga dos cartões de passagem. Por meio de nota, o Executivo afirmou que os reparos já estão sendo providenciados.
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A BHTrans e a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) também informaram que "as estações de transferência do Move da Avenida Antônio Carlos estão funcionando em um módulo. Até a finalização dos trabalhos os usuários continuam a utilizar as mesmas estações, só que em plataforma diferente”.
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A previsão de conclusão dos reparos não foi informada.