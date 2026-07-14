Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (14/7); veja lista

Seis bairros do Barreiro, em Belo Horizonte, podem enfrentar interrupções no abastecimento de água nesta quinta-feira (16/7), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de quinta, de acordo com a empresa.

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Bairros que serão afetados pela falta d'água: