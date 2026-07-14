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ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (14/7); veja lista

O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de quinta-feira, informou a Copasa

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
14/07/2026 09:38

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É necessário sempre lavar as mãos, também, após mexer em alimentos crus, pois os patógenos podem ser transferidos para outros produtos se as mãos não estiverem higienizadas. Ou seja, sempre que manipular um alimento, procure uma torneira e faça a higiene para não transferir bactérias para outros locais.
Moradores de seis bairros do Barreiro podem ficar sem água nesta quinta-feira crédito: Marcello Casal jr / Agencia Brasil

Seis bairros do Barreiro, em Belo Horizonte, podem enfrentar interrupções no abastecimento de água nesta quinta-feira (16/7), devido a uma manutenção operacional programada da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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O fornecimento de água será restabelecido gradativamente ao longo da noite de quinta, de acordo com a empresa.

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Bairros que serão afetados pela falta d'água:

  • Barreiro
  • Diamante
  • Resplendor
  • Santa Helena
  • Santa Margarida
  • Teixeira Dias

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