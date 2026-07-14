Minas está em alerta de geadas até sexta-feira (17/7)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de geada em Minas Gerais até esta sexta-feira (17/7). O aviso atinge cidades do Sul/Sudoeste de Minas, que devem apresentar temperaturas mínimas de até 3°C nestes dias.

Nestas regiões, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático. Segundo o Inmet, a geada também pode atingir municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na quarta-feira, o alerta dura de 0h às 9h enquanto na quinta e sexta ele vai de 0h às 8h.

Segundo o Inmet, a massa de ar frio que atingiu Minas nesta segunda-feira (13/7) continua atingindo o estado até o fim de semana com formação de geada e temperaturas baixas. Temperaturas mínimas devem permanecer abaixo de 10°C até a sexta.

Cidades em alerta amarelo nesta quarta-feira (15/7)

Alagoa

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Carmo de Minas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Inconfidentes

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacutinga

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

Cidades em alerta amarelo nesta quinta-feira (16/7)

Alagoa

Albertina

Andradas

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Carmo de Minas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Inconfidentes

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacutinga

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

Cidades em alerta amarelo nesta sexta-feira (17/7)

Alagoa

Albertina

Andradas

Baependi

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Camanducaia

Cambuí

Carmo de Minas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Estiva

Extrema

Gonçalves

Inconfidentes

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacutinga

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Tocos do Moji

Toledo

Virgínia

Wenceslau Braz

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos