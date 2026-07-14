Minas está em alerta de geadas até sexta-feira (17/7)
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, frente fria que atingiu o estado mantem a geada e temperaturas baixas pela manhã
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O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de geada em Minas Gerais até esta sexta-feira (17/7). O aviso atinge cidades do Sul/Sudoeste de Minas, que devem apresentar temperaturas mínimas de até 3°C nestes dias.
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Nestas regiões, há risco leve de perda de plantações devido ao fenômeno climático. Segundo o Inmet, a geada também pode atingir municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Na quarta-feira, o alerta dura de 0h às 9h enquanto na quinta e sexta ele vai de 0h às 8h.
Segundo o Inmet, a massa de ar frio que atingiu Minas nesta segunda-feira (13/7) continua atingindo o estado até o fim de semana com formação de geada e temperaturas baixas. Temperaturas mínimas devem permanecer abaixo de 10°C até a sexta.
Leia Mais
Cidades em alerta amarelo nesta quarta-feira (15/7)
Alagoa
Baependi
Bocaina de Minas
Bom Repouso
Borda da Mata
Brazópolis
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Camanducaia
Cambuí
Carmo de Minas
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Congonhal
Consolação
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Estiva
Extrema
Gonçalves
Inconfidentes
Itajubá
Itamonte
Itanhandu
Itapeva
Jacutinga
Maria da Fé
Marmelópolis
Monte Sião
Munhoz
Natércia
Ouro Fino
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Pedralva
Piranguçu
Piranguinho
Pouso Alegre
Pouso Alto
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Rio Verde
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Tocos do Moji
Toledo
Virgínia
Wenceslau Braz
Cidades em alerta amarelo nesta quinta-feira (16/7)
Alagoa
Albertina
Andradas
Baependi
Bocaina de Minas
Bom Repouso
Borda da Mata
Brazópolis
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Camanducaia
Cambuí
Carmo de Minas
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Congonhal
Consolação
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Estiva
Extrema
Gonçalves
Inconfidentes
Itajubá
Itamonte
Itanhandu
Itapeva
Jacutinga
Maria da Fé
Marmelópolis
Monte Sião
Munhoz
Natércia
Ouro Fino
Paraisópolis
Passa Quatro
Pedralva
Piranguçu
Piranguinho
Pouso Alegre
Pouso Alto
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Rio Verde
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Tocos do Moji
Toledo
Virgínia
Wenceslau Braz
Cidades em alerta amarelo nesta sexta-feira (17/7)
Alagoa
Albertina
Andradas
Baependi
Bocaina de Minas
Bom Repouso
Borda da Mata
Brazópolis
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Camanducaia
Cambuí
Carmo de Minas
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Congonhal
Consolação
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Estiva
Extrema
Gonçalves
Inconfidentes
Itajubá
Itamonte
Itanhandu
Itapeva
Jacutinga
Maria da Fé
Marmelópolis
Monte Sião
Munhoz
Natércia
Ouro Fino
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Pedralva
Piranguçu
Piranguinho
Pouso Alegre
Pouso Alto
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
São José do Alegre
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Rio Verde
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Tocos do Moji
Toledo
Virgínia
Wenceslau Braz
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos