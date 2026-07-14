BH registra terceira menor temperatura do ano nesta terça-feira (14/7)

Belo Horizonte computou nesta terça-feira (14/7) sua terceira menor temperatura do ano. Às 6h, a Regional Oeste registrou 9,4°C. No mesmo horário, a sensação térmica no local era de -10,4°C.

A baixa temperatura foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.

A menor marca em BH no ano foi de 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul); a segunda, 9,3°C, ocorreu no dia 7 do mesmo mês (Venda Nova).

Segundo a Defesa Civil, a máxima estimada para BH é de 22°C para esta terça. Apesar de mudanças na temperatura, a umidade relativa do ar permanece baixa, ficando em torno de 30% durante a tarde.

Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:

1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)

2. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)

3. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)

4. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)

5. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)

6. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)

7. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)

8. 11,7 °C - 11/7 (Venda Nova)

9. 12,2 °C - 10/6 (Venda Nova)

10. 12,3 °C - 29/6 (Venda Nova

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta terça-feira:

Barreiro: 11,9 °C, às 5h20.

Centro-Sul: 9,6 °C, às 5h50.

Oeste: 9,4 °C, com sensação térmica de -10,3 °C, às 6h.

Pampulha: 12,8 °C, com sensação térmica de 14,3 °C, às 5h.

Venda Nova: 12,4 °C, às 6h20.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o tempo deve ficar seco e com baixas temperaturas pelas manhãs. A massa de ar frio que avança provoca queda nos índices, inicialmente na terça-feira (14/7), nas regiões Centro-Sul e Oeste e se expande para outras nos próximos dias.

Com isso, o céu fica de claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste mineiro. Nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada.

O restante do estado fica com céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata