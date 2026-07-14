BH registra terceira menor temperatura do ano nesta terça-feira (14/7)
Regional Oeste registra uma das menores temperaturas do ano com sensação térmica negativa na capital
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Belo Horizonte computou nesta terça-feira (14/7) sua terceira menor temperatura do ano. Às 6h, a Regional Oeste registrou 9,4°C. No mesmo horário, a sensação térmica no local era de -10,4°C.
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A baixa temperatura foi registrada na estação Cercadinho, no Bairro Buritis. Ela opera a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir esse índice.
A menor marca em BH no ano foi de 8,8°C em 6 de junho (Centro-Sul); a segunda, 9,3°C, ocorreu no dia 7 do mesmo mês (Venda Nova).
Segundo a Defesa Civil, a máxima estimada para BH é de 22°C para esta terça. Apesar de mudanças na temperatura, a umidade relativa do ar permanece baixa, ficando em torno de 30% durante a tarde.
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Confira as menores temperaturas registradas em BH em 2026:
1. 8,8 °C - 6/6 (Centro-Sul)
2. 9,3 °C - 7/6 (Venda Nova)
3. 9,4 °C - 14/7 (Oeste)
4. 10,2 °C - 8/6 (Pampulha)
5. 10,6 °C - 5/6 (Oeste)
6. 10,8 °C - 19/6 (Oeste)
7. 11,5 °C - 18/6 (Oeste)
8. 11,7 °C - 11/7 (Venda Nova)
9. 12,2 °C - 10/6 (Venda Nova)
10. 12,3 °C - 29/6 (Venda Nova
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta terça-feira:
Barreiro: 11,9 °C, às 5h20.
Centro-Sul: 9,6 °C, às 5h50.
Oeste: 9,4 °C, com sensação térmica de -10,3 °C, às 6h.
Pampulha: 12,8 °C, com sensação térmica de 14,3 °C, às 5h.
Venda Nova: 12,4 °C, às 6h20.
Tempo em Minas
Em Minas Gerais, o tempo deve ficar seco e com baixas temperaturas pelas manhãs. A massa de ar frio que avança provoca queda nos índices, inicialmente na terça-feira (14/7), nas regiões Centro-Sul e Oeste e se expande para outras nos próximos dias.
Com isso, o céu fica de claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste mineiro. Nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada.
O restante do estado fica com céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no Oeste e no Sul/Sudoeste.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata