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Vídeo flagra motociclista batendo de frente com carro no Barreiro, em BH

Câmeras de segurança registraram o acidente, que deixou o piloto ferido na Região do Barreiro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/07/2026 08:37

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Vídeo flagra motociclista invadindo contramão antes de bater em carro em BH
Vídeo flagra motociclista invadindo contramão antes de bater em carro em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motociclista de 32 anos ficou ferido ao bater de frente contra um carro nessa segunda-feira (13/7), no Bairro Marilândia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

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Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu na Avenida Júlio Mesquita.

O motorista do carro, de 27 anos, contou aos policiais que o motociclista tentou ultrapassar outro veículo, invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com o automóvel.

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As imagens das câmeras de segurança corroboram a versão apresentada pelo condutor e mostram que o motociclista permaneceu na contramão até o momento da colisão, apesar de haver espaço para retornar à faixa de origem antes do impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima com traumas no tornozelo, na perna, no fêmur e no rosto.

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O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Barreiro.

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