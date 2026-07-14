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NOSTALGIA

Férias em BH: Parque do Palácio vira pista de carrinhos de rolimã

Aos pés da Serra do Curral, o espaço vai se transformar em um grande quintal para receber o "Férias com Carrinhos de Rolimã", neste fim de semana

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
14/07/2026 17:23 - atualizado em 14/07/2026 17:24

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Evento gratuito transformou a avenida Cristóvão Colombo, em BH, em pista de carrinho de rolimã
Evento gratuito transformou a avenida Cristóvão Colombo, em BH, numa pista de carrinho de rolimã crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

A nostalgia vai invadir o Parque do Palácio neste fim de semana. Aos pés da Serra do Curral, no Bairro Mangabeiras, o espaço vai se transformar em uma grande pista para receber o "Férias com Carrinhos de Rolimã", promovido pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar)O evento acontece nos dias 18 e 19 de julho, das 9h às 13h, e convida crianças, jovens, adultos e idosos para se divertirem juntos. 

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A programação aposta em uma brincadeira que atravessa gerações e promete fazer muita gente reviver a infância. A atividade contará com estrutura montada pela Femcar, que vai disponibilizar carrinhos para empréstimo, equipamentos de segurança e instrutores para orientar os participantes ao longo de todo o percurso. Quem já tem um carrinho também poderá levá-lo para participar.

Embora o evento seja gratuito, a entrada no Parque do Palácio aos fins de semana é paga, com ingressos a partir de R$ 5. Para incentivar a participação, a Femcar disponibiliza ingressos gratuitos para os dois dias, que podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

A organização reforça que todos os participantes devem usar roupas compridas e sapatos fechados, medida necessária para garantir mais segurança durante as descidas.

"Férias com Carrinhos de Rolimã"
"Férias com Carrinhos de Rolimã" Divulgação/ Femcar

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Serviço

  • Evento: "Férias com Carrinhos de Rolimã"
  • Data e horário: 18 e 19 de julho, das 9h às 13h
  • Local: Parque do Palácio | Prof. Djalma Guimarães, 161 (Portaria 2) - Mangabeiras
  • Ingressos: Gratuito (Sympla)
  • Para mais informações: @femcarrolima

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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