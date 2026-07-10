Férias em BH: confira um guia com atrações para curtir em julho

As férias escolares estão chegando e com elas uma dúvida comum entre pais e responsáveis: como entreter as crianças? Para aqueles que decidiram ficar em Belo Horizonte, a resposta está espalhada pela cidade.

Museus, bibliotecas, teatros, parques, centros culturais e instituições prepararam uma programação especial que combina diversão e aprendizado. Ao longo do mês, crianças, jovens e adultos poderão participar de oficinas, espetáculos, sessões de cinema, exposições interativas, brincadeiras, atividades ao ar livre e experiências criativas.

O melhor é que a agenda contempla diferentes bolsos, com atrações gratuitas e pagas, tornando as férias uma oportunidade para descobrir novos espaços e viver momentos em família sem precisar sair da capital mineira.

Confira a programação:

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil

Nas férias, até uma simples página pode virar porta de entrada para uma grande aventura. Na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil (BPIJ-BH), crianças e famílias encontram um convite para soltar a imaginação, criar histórias e descobrir novos personagens em uma programação gratuita de terça a sábado que transforma a leitura em uma experiência cheia de encontros e brincadeiras.

A agenda reúne encontros para todos os gostos: tem leitura compartilhada, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros e propostas de escrita criativa.

Entre as atrações está o "Lendo Junto", que aproxima crianças e familiares por meio da leitura, além da oficina "Livro-Minuto", que transforma dobraduras em pequenos livros, e da atividade "A Palavra e o Jogo para Crianças", que brinca com sons, palavras e ideias. Para os públicos jovem e adulto, a programação também inclui oficinas de escrita, clube de leitura e rodas literárias.

Endereço: R. Espírito Santo, 593 – Centro | Para mais informações: Portal PBH

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Casa Fiat de Cultura

Para quem gosta de arte, criatividade e novas descobertas, as férias podem ganhar um roteiro diferente na Casa Fiat de Cultura. A programação especial de terça a domingo convida o público a mergulhar no universo do design e da cultura brasileira, com exposição, oficinas e experiências gratuitas para crianças, adolescentes e adultos.

O destaque fica por conta da exposição “Celebrar as Ruas”, que comemora os 50 anos da Fiat no Brasil e reúne mais de 250 obras e objetos que mostram diferentes olhares sobre os automóveis e sua relação com a sociedade. A agenda inclui ainda oficinas como “Sketch Attack: desenho automotivo”, que apresenta técnicas de criação de veículos, e “Clay Lab: modelando carros do futuro”, voltada para crianças e adolescentes criarem seus próprios conceitos de carros com massa clay. Toda a programação é gratuita, com distribuição de senhas por ordem de chegada na recepção.

Endereço: Praça da Liberdade, 10 - Funcionários | Para mais informações: Casa Fiat de Cultura

Na Casa Fiat de Cultura a programação de férias já começou Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Centro Cultural Banco do Brasil

Quem procura uma programação para brincar, criar e deixar a imaginação correr solta encontra no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) uma agenda especial. Durante o mês de julho, de quarta a segunda o espaço reúne atividades gratuitas para crianças e famílias, com oficinas, histórias teatralizadas, experiências artísticas e apresentações que convidam o público a participar e não apenas assistir.

A programação do CCBB Educativo foi inspirada na exposição “Asa de Papel – Marcelo Xavier” e transforma as tardes de férias em momentos de descoberta. Entre as atrações estão as atividades Práticas de Ateliê, Brincaforma, Em Cena e Livro Aberto, realizadas de quinta a domingo, até 31 de julho. O público também poderá conferir o espetáculo “Brinquedo de Chão”, da Cia. Insensata, nos dias 25 e 26 de julho, às 17h, uma apresentação que mistura música, poesia e brincadeiras em uma experiência para todas as gerações. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do local ou pelo site.

Endereço: Praça da Liberdade, 450 - Funcionários | Para mais informações: CCBB

Cine Santa Tereza

Uma mistura de nostalgia e novidades chega à programação de férias do Cine Santa Tereza, que prepara uma seleção de filmes que transforma as sessões de cinema em momentos de encontro e diversão. A agenda de terça a domingo reúne produções que marcaram gerações e novidades que chegam para apresentar novas histórias ao público, criando um passeio pelo universo da fantasia e da imaginação.

Na tela estarão sucessos como "Castelo Rá-Tim-Bum: O Filme", a trilogia" As Crônicas de Nárnia" e a animação japonesa "Paprika". A agenda também reserva espaço para filmes recém-lançados, como "Elio", "Zootopia 2" e "Nimuendajú", ampliando as opções para quem quer aproveitar as férias em família sem gastar nada. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria 30 minutos antes de cada exibição.

Endereço: R. Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza | Para mais informações: Cine Santa Tereza

Conjunto Moderno da Pampulha

Julho também marca uma data importante para Belo Horizonte: os 10 anos do reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Unesco. Para celebrar a data, os museus da região prepararam programação especial para crianças e famílias. Entre as atividades estão as oficinas "Do caco a algo, como fazia Paulo", que homenageia o artista Paulo Werneck com a criação de mosaicos inspirados em padrões modernistas, e "Papibaquígrafo: criando objetos imaginários", no Museu Casa Kubitschek.

Já no Museu de Arte da Pampulha, a “Caminhada Sensorial – Pequenos Exploradores” transforma os jardins em um espaço de descobertas, convidando os participantes a explorar a paisagem por meio da observação e dos sentidos. E na Casa do Baile, o destaque da programação é o projeto “Casa 360º”, a atividade propõe uma vivência diferenciada do espaço projetado por Oscar Niemeyer, permitindo que os visitantes, acompanhados por educadores, acessem áreas internas normalmente restritas. Desses pontos, é possível observar novas perspectivas da Pampulha e contemplar a vista.

Endereços:

Museu Casa Kubitschek | Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188 - Bandeirantes (Pampulha)

Museu de Arte da Pampulha | Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585 - Pampulha



Casa do Baile | Av. Otacílio Negrão de Lima, 751 - Pampulha

Para mais informações: Portal PBH

Espaço do Conhecimento UFMG

Ciência, criatividade e descobertas ganham espaço na programação de férias do Espaço do Conhecimento UFMG, que recebe crianças e famílias entre os dias 11 de julho e 2 de agosto com uma agenda especial de terça a domingo, sempre no período da tarde.

Entre as experiências estão a oficina de origami inspirada em aves do sertão, que faz parte do Festival de Inverno da UFMG e celebra os 70 anos de “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, o ateliê “Tarde de Jogos”, com propostas longe das telas, e a pintura de planetas, que mistura arte e curiosidades sobre o espaço.

O passeio pelo museu fica ainda mais completo com as sessões no Planetário e as observações no Terraço Astronômico, que revelam novos olhares sobre o céu e o espaço. As oficinas e exposições têm entrada gratuita, enquanto as sessões do Planetário têm ingressos a partir de R$ 10, com gratuidade para alunos e professores da rede pública.

Endereço: Praça da Liberdade, 700 - Funcionários | Para mais informações: Espaço do Conhecimento UFMG



Estação Ecológica

Um passeio em meio ao verde pode ser uma ótima forma de aproveitar as férias e ainda aprender sobre a natureza. Na Estação Ecológica da UFMG, a programação especial de julho convida crianças, famílias e visitantes a vivenciarem experiências ao ar livre, com atividades que aproximam o público da biodiversidade e despertam novos olhares para o meio ambiente.

A agenda reúne trilhas autoguiadas, atividades sensoriais, brincadeiras educativas e ações de observação da fauna local. Entre os destaques está a Estação Aberta: Mastofauna da EECO, que apresenta curiosidades sobre os mamíferos que habitam a unidade, além do circuito de atividades infantis, criado para unir diversão, descoberta e educação ambiental. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na bio do Instagram da instituição.

Endereço: UFMG | R. Prof. Moacir Gomes de Freitas, 687 | Para mais informações: @estacao_ecologica

Mad Lab Parkour

Saltos, obstáculos e novos desafios prometem movimentar as férias de crianças e adolescentes na Mad Lab Parkour. Entre os dias 18 e 25 de julho, a escola ao ar livre promove uma gincana especial que apresenta o universo do parkour de forma lúdica, transformando a prática esportiva em uma experiência de descoberta e diversão.

Voltada para o público de 4 a 14 anos, a experiência combina desafios, brincadeiras e exercícios adaptados para cada faixa etária. Além dos movimentos da modalidade, os participantes trabalham equilíbrio, coordenação motora, força, raciocínio e autoconfiança, enquanto aprendem sobre cooperação e superação. A atividade tem valor de R$ 40 por dia.

Endereço: R. São Claret, 26 – Silveira | Para mais informações: @madlabparkour

Memorial Vale

Brincar, criar e descobrir novas histórias fazem parte da agenda especial de férias preparada pelo Memorial Vale. Entre os dias 17 e 19 de julho, o projeto Férias Divertidas do Memorial reúne atividades gratuitas para bebês, crianças e famílias, com propostas que aproximam o público da arte e da cultura de maneira lúdica.

Ao longo dos três dias, a programação traz atrações como o "Território Brincante", a atividade "Caçadores da Memória", oficinas criativas, vivências literárias, apresentações musicais e espetáculos teatrais com acessibilidade em Libras. Com o edifício-sede na Praça da Liberdade, passando por obras de renovação, as atividades acontecem no Museu Mineiro.

Endereço: Av. João Pinheiro, 342 – Lourdes | Para mais informações: @memorial.vale

Museu de Ciências Naturais PUC Minas

Uma viagem pelo passado da Terra, pelo universo e pela biodiversidade faz parte da programação de férias do Museu de Ciências Naturais PUC Minas. Entre os dias 21 de julho e 1º de agosto, de terça a sábado, o espaço recebe crianças, adolescentes e famílias com atividades que misturam aprendizado, aventura e contato direto com a ciência.

A programação traz experiências como escavação paleontológica, modelagem de dinossauros, pintura de réplicas, lançamento de foguetes e trilhas pela matinha, além da visita aos três andares do museu e ao Planetário. Outro destaque é a feira de adoção de cães e gatos, que promete aproximar ainda mais o público dos animais. Para participar, os ingressos custam a partir de R$ 10 e podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria.

Endereço: R. Dom José Gaspar, 290 - Coração Eucarístico | Para mais informações: Museu PUC Minas

Museu dos Brinquedos

Brincar é uma forma de conhecer o mundo, e essa é a proposta da programação de férias do Museu dos Brinquedos. Com o “Viajando e Brincando pelo Mundo”, o espaço convida o público a descobrir como crianças de diversas culturas brincam, inventam brinquedos, ocupam os espaços, contam histórias e compartilham experiências por meio do brincar.

A programação reúne experiências como exposição de brinquedos, brincadeiras tradicionais, oficinas, histórias, teatrinho de marionetes e atividades educativas. O destaque fica por conta do Passaporte Brincante, que transforma a visita em uma viagem por diferentes países e mostra como o brincar conecta pessoas, costumes e gerações. A agenda segue até 31 de julho, com ingressos a partir de R$ 20, disponíveis na bilheteria do museu.

Endereço: Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários | Para mais informações: MuBrinc

A Férias do Museu dos Brinquedos começaram com uma viagem pelo mundo através da brincadeira Leandro Couri/EM;/D.A Press

Parque do Palácio

Natureza, diversão e criatividade se encontram na programação especial de férias do Parque do Palácio. Até o dia 2 de agosto, de quarta a domingo, o espaço recebe crianças e famílias com uma agenda que reúne oficinas, apresentações culturais, atividades esportivas e brincadeiras ao ar livre, com opções gratuitas e pagas para diferentes públicos.

A programação traz atrações como o "Ateliê de Férias: Mercado de Invenções", da Quitanda.art, que convida as crianças a criarem e experimentarem novas ideias, além do show do "Mágico Caio", das descidas de carrinho de rolimã, das oficinas de educação ambiental da Casa Ideia e do projeto Pipocando, com brinquedos infláveis. O calendário também inclui o espetáculo “A Gente Canta e Encanta”, da Trupe Tu Com Tudo, e atividades de recreação para completar o passeio em família.

A entrada no parque é gratuita de quarta a sexta; e aos sábados e domingos, o acesso custa a partir de R$ 5.

Endereço: R. Prof. Djalma Guimarães, 161 - Portaria 2 – Mangabeiras | Para mais informações: @parquedopalacio_

PUC Minas

Uma semana para brincar, se movimentar e aproveitar as férias com muita diversão é a proposta da Colônia de Férias Tô na PUC, entre os dias 20 e 24 de julho. A programação reúne atividades recreativas e esportivas que convidam crianças e adolescentes a participarem de desafios, jogos e momentos de integração.

Destinada ao público de 4 a 16 anos, a colônia reúne atividades como piscinada, gincana maluca, caça ao tesouro e guerra das cores, com propostas adaptadas para diferentes faixas etárias. A participação custa a partir de R$ 170 na modalidade de diária avulsa, que inclui camiseta e kit de lanche. Para quem optar pela semana completa, o valor pode chegar a R$ 567.

Endereço: R. Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico | Para mais informações: PUC Minas

Sesc Palladium

A criatividade toma conta do Sesc Palladium durante o mês de julho com uma programação que transforma brincadeiras em experiências de arte, imaginação e convivência. Entre os dias 11 e 18 de julho, o projeto De Férias 2026, com o tema “Bora Brincar”, reúne atividades para crianças e famílias aproveitarem o período de descanso com muita diversão.

A agenda inclui oficinas gratuitas de criação, como carimbo botânico, taumatrópio e fantoches com meias, além do espetáculo “João e Maria – A Opereja”, que apresenta uma nova leitura do clássico dos Irmãos Grimm com referências da cultura brasileira. A programação também conta com o Escape Room – A Câmara Secreta, uma experiência de mistério e desafios indicada para maiores de 10 anos. As oficinas têm participação gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla; o espetáculo custa R$ 5 e o Escape Room tem valores entre R$ 20 e R$ 40.

Endereço: R. Rio de Janeiro, 1046 – Centro | Para mais informações: Sesc Palladium

Teatro Francisco Nunes

Palco de encontros, histórias e muita música, o Teatro Francisco Nunes dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti preparou uma programação especial de férias com atrações gratuitas para crianças e famílias. Em julho, o espaço recebe três espetáculos que passeiam pela dança, pela cultura popular e pelo universo das canções, criando momentos de diversão e descoberta para todas as idades.

A programação reúne “Brigite Guardô e Banda Negoçada”, no dia 18 de julho, com músicas que atravessam gerações; “Brincada do Boi Brilho do Horizonte”, no dia 25 de julho, que apresenta a tradição do Bumba Meu Boi; e “História da Arca”, no dia 26 de julho, uma apresentação musical repleta de personagens e poesia.

As atrações têm classificação livre, duração de cerca de 50 a 60 minutos e contam com acessibilidade em Libras. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.

Endereço: Av. Afonso Pena, 1321 – Centro | Para mais informações: @teatrofrancisconunesbh

Teatro Marília

Dança, histórias e música chegam ao palco do Teatro Marília com uma programação especial de férias voltada para toda a família. Em julho, o espaço recebe três espetáculos gratuitos que exploram diferentes formas de contar histórias, misturando arte, brincadeira e reflexão em apresentações para todas as idades.

A agenda começa no dia 18, com “Entre alfinetes e rabanetes”, da Quik Cia de Dança, um espetáculo infantil que une dança, poesia, teatro, música e artes visuais. No dia 25, o público confere “O dia em que as crianças enganaram a morte”, do Território Umbigo, uma contação de história que aborda o tema de forma lúdica por meio da música e da brincadeira. Encerrando a programação, no dia 26, “Sinfonia para o Homem Só”, de Geovanne Sassa, apresenta uma homenagem bem-humorada ao artista de rua e suas múltiplas habilidades.

Todas as apresentações têm classificação livre, contam com acessibilidade em Libras e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.

Endereço: Av. Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia | Para mais informações: @teatromariliabh

Teatro Raul Belém Machado

O universo da fantasia, do circo e das histórias populares toma conta da programação de férias do Teatro Raul Belém Machado dentro do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi, que recebe quatro espetáculos gratuitos para toda a família. As apresentações reúnem diferentes linguagens artísticas, com teatro, música, comicidade e elementos do imaginário infantil.

A agenda começa no dia 23, com “O Desaparecimento dos Vagalumes e a Máquina do Tempo”, da Mocada Artística Cia de Teatro, uma aventura infantojuvenil que mistura teatro popular, música e reflexão sobre o meio ambiente.

No dia 24, o público confere “Lona Latina”, espetáculo que resgata a magia do circo com humor e poesia. Já no dia 25, “Engolidor de Letras”, da Casa Circo Gamarra, aposta na palhaçaria e na imaginação, enquanto “Como a noite apareceu”, da Cia Ventana de Teatro, encerra a programação no dia 26 com uma história inspirada no folclore brasileiro.

Todas as apresentações têm classificação livre, contam com acessibilidade em Libras e os ingressos podem ser retirados pelo Sympla ou na bilheteria do teatro.

Endereço: R. Leonil Prata, 53 - Alípio de Melo | Para mais informações: @teatroraulbelemmachado

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima