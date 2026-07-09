Nutricionista ensina a manter boa alimentação nas férias

Segundo o Ministério da Saúde, é necessário manter uma alimentação adequada e saudável para as crianças, mesmo fora de casa, com planejamento das refeições e lanches. Para a nutricionista Bruna Garcia de Tarso, proprietária da Momma Doces Saudáveis, essa orientação se torna especialmente útil durante o período de férias escolares.

Segundo a especialista, a mudança de rotina no recesso não precisa implicar em excessos nem em restrições rígidas. “As crianças podem aproveitar esse período comendo coisas gostosas e, ao mesmo tempo, nutritivas. Com um pouco de planejamento e criatividade, dá para montar opções equilibradas que elas realmente gostam e que cabem na rotina da família”, explica.

Para facilitar o planejamento, a nutricionista recomenda alguns hábitos simples que ajudam a preservar a qualidade da alimentação mesmo durante o recesso escolar. “Organizar lanches para passeios, priorizar alimentos naturais, manter frutas sempre disponíveis e evitar que produtos ultraprocessados se tornem a principal opção do dia são algumas das estratégias”, orienta.

A Momma Doces Saudáveis produz opções de sobremesas que atendem a essas diretrizes, como brownies, bolos caseiros de milho, banana e chocolate, além de snacks desenvolvidos para o público infantil e gelatos em sabores como chocolate, frutas vermelhas, manga com maracujá, flocos e Ferrero Rocher, todos produzidos sem adição de açúcar, trigo ou lactose.

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“Uma alimentação equilibrada não significa eliminar completamente as sobremesas. É possível oferecer doces preparados com ingredientes mais nutritivos e menos açúcar, preservando o prazer de comer sem transformar esse momento em um excesso. O equilíbrio é sempre o melhor caminho”, completa Bruna Garcia de Tarso.