Clima ameno e alerta de baixa umidade marcam o final de semana em MG

Os dias 18 e 19 de julho serão marcados pelo tempo estável e temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a massa de ar frio e seco que atuava sobre a região está perdendo força, o que permitirá uma elevação gradual das temperaturas, embora o frio ainda persista durante as madrugadas e manhãs até o início da próxima semana.

Para o sábado (18/7), a previsão geral para o estado é de céu claro a parcialmente nublado. No entanto, dois alertas importantes devem ser observados pela população:

As condições atmosféricas são favoráveis para a formação de geada em pontos isolados das regiões Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes entre as 00h e as 07h. Em locais como Monte Verde, a temperatura mínima prevista é de 3°C.

Entre as 12h e 18h, há um aviso de Perigo Potencial para baixa umidade do ar, que deve variar entre 20% e 30%. As áreas mais afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas. O INMET recomenda que as pessoas bebam bastante líquido e evitem atividades físicas ou exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.

As temperaturas no estado devem variar entre a mínima de 3°C e a máxima de 30°C.

Os moradores de Belo Horizonte podem esperar um fim de semana de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. No sábado (18/7), a mínima prevista deve variar entre 10° e 13°C e a máxima pode chegar a 23°C.

No domingo (19/7), o cenário de estabilidade continua em todas as regiões mineiras. O céu deve permanecer entre claro a parcialmente nublado, ainda com possibilidade de geada isolada no Sul e Sudoeste, embora com menor intensidade. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu poderá ficar parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem estáveis em relação ao sábado, com os termômetros registrando mínima de 4°C e máxima atingindo os 30°C. Na capital mineira, a tendência é uma pequena elevação nos termômetros, que devem variar de 12° a 24°C.

Outras regiões do estado



No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com ventos moderados e rajadas ocasionais. As temperaturas devem variar entre 6°C e 30°C. No Norte e Noroeste do estado, o tempo deve ser predominantemente seco com baixa umidade à tarde. As máximas podendo chegar até os 30°C.

Na Zona da Mata, céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 8°C e 28°C. Nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, a tendência é de céu parcialmente nublado com temperaturas máximas variando de 26°C a 30°C.

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Confira os municípios em alerta de baixa umidade relativa do ar

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araporã

Araxá

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conquista

Coromandel

Delta

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Januária

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Grande

Limeira do Oeste

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Nova Ponte

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Planura

Prata

Riachinho

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Vazante

Veríssimo

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima