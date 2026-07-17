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PREVISÃO DO TEMPO

Clima ameno e alerta de baixa umidade marcam o final de semana em MG

Com previsão de tempo estável e elevação gradual das temperaturas, os próximos dias tem alerta para geada e baixa umidade em algumas regiões de Minas Gerais

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
17/07/2026 18:27

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Minas deve apresentar temperatura amena nesse fim de semana
Minas deve apresentar temperatura amena neste fim de semana crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Os dias 18 e 19 de julho serão marcados pelo tempo estável e temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a massa de ar frio e seco que atuava sobre a região está perdendo força, o que permitirá uma elevação gradual das temperaturas, embora o frio ainda persista durante as madrugadas e manhãs até o início da próxima semana.

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Para o sábado (18/7), a previsão geral para o estado é de céu claro a parcialmente nublado. No entanto, dois alertas importantes devem ser observados pela população:

As condições atmosféricas são favoráveis para a formação de geada em pontos isolados das regiões Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes entre as 00h e as 07h. Em locais como Monte Verde, a temperatura mínima prevista é de 3°C.

Entre as 12h e 18h, há um aviso de Perigo Potencial para baixa umidade do ar, que deve variar entre 20% e 30%. As áreas mais afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas. O INMET recomenda que as pessoas bebam bastante líquido e evitem atividades físicas ou exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.

As temperaturas no estado devem variar entre a mínima de 3°C e a máxima de 30°C.

Os moradores de Belo Horizonte podem esperar um fim de semana de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. No sábado (18/7), a mínima prevista deve variar entre 10° e 13°C e a máxima pode chegar a 23°C.

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No domingo (19/7), o cenário de estabilidade continua em todas as regiões mineiras. O céu deve permanecer entre claro a parcialmente nublado, ainda com possibilidade de geada isolada no Sul e Sudoeste, embora com menor intensidade. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu poderá ficar parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem estáveis em relação ao sábado, com os termômetros registrando mínima de 4°C e máxima atingindo os 30°C. Na capital mineira, a tendência é uma pequena elevação nos termômetros, que devem variar de 12° a 24°C.

Outras regiões do estado

No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com ventos moderados e rajadas ocasionais. As temperaturas devem variar entre 6°C e 30°C. No Norte e Noroeste do estado, o tempo deve ser predominantemente seco com baixa umidade à tarde. As máximas podendo chegar até os 30°C.

Na Zona da Mata, céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 8°C e 28°C. Nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, a tendência é de céu parcialmente nublado com temperaturas máximas variando de 26°C a 30°C.

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Confira os municípios em alerta de baixa umidade relativa do ar

  • Abadia dos Dourados
  • Água Comprida
  • Araguari
  • Araporã
  • Araxá
  • Arinos
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conquista
  • Coromandel
  • Delta
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Estrela do Sul
  • Formoso
  • Fronteira
  • Frutal
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Gurinhatã
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Januária
  • João Pinheiro
  • Lagamar
  • Lagoa Grande
  • Limeira do Oeste
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Paracatu
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pirajuba
  • Planura
  • Prata
  • Riachinho
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Vazante
  • Veríssimo

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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