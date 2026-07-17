Clima ameno e alerta de baixa umidade marcam o final de semana em MG
Com previsão de tempo estável e elevação gradual das temperaturas, os próximos dias tem alerta para geada e baixa umidade em algumas regiões de Minas Gerais
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Os dias 18 e 19 de julho serão marcados pelo tempo estável e temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a massa de ar frio e seco que atuava sobre a região está perdendo força, o que permitirá uma elevação gradual das temperaturas, embora o frio ainda persista durante as madrugadas e manhãs até o início da próxima semana.
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Para o sábado (18/7), a previsão geral para o estado é de céu claro a parcialmente nublado. No entanto, dois alertas importantes devem ser observados pela população:
As condições atmosféricas são favoráveis para a formação de geada em pontos isolados das regiões Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes entre as 00h e as 07h. Em locais como Monte Verde, a temperatura mínima prevista é de 3°C.
Entre as 12h e 18h, há um aviso de Perigo Potencial para baixa umidade do ar, que deve variar entre 20% e 30%. As áreas mais afetadas incluem o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste e Norte de Minas. O INMET recomenda que as pessoas bebam bastante líquido e evitem atividades físicas ou exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.
As temperaturas no estado devem variar entre a mínima de 3°C e a máxima de 30°C.
Os moradores de Belo Horizonte podem esperar um fim de semana de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. No sábado (18/7), a mínima prevista deve variar entre 10° e 13°C e a máxima pode chegar a 23°C.
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No domingo (19/7), o cenário de estabilidade continua em todas as regiões mineiras. O céu deve permanecer entre claro a parcialmente nublado, ainda com possibilidade de geada isolada no Sul e Sudoeste, embora com menor intensidade. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu poderá ficar parcialmente nublado.
As temperaturas permanecem estáveis em relação ao sábado, com os termômetros registrando mínima de 4°C e máxima atingindo os 30°C. Na capital mineira, a tendência é uma pequena elevação nos termômetros, que devem variar de 12° a 24°C.
Outras regiões do estado
No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com ventos moderados e rajadas ocasionais. As temperaturas devem variar entre 6°C e 30°C. No Norte e Noroeste do estado, o tempo deve ser predominantemente seco com baixa umidade à tarde. As máximas podendo chegar até os 30°C.
Na Zona da Mata, céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 8°C e 28°C. Nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, a tendência é de céu parcialmente nublado com temperaturas máximas variando de 26°C a 30°C.
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Confira os municípios em alerta de baixa umidade relativa do ar
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Araguari
- Araporã
- Araxá
- Arinos
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conquista
- Coromandel
- Delta
- Dom Bosco
- Douradoquara
- Estrela do Sul
- Formoso
- Fronteira
- Frutal
- Grupiara
- Guarda-Mor
- Gurinhatã
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Januária
- João Pinheiro
- Lagamar
- Lagoa Grande
- Limeira do Oeste
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Natalândia
- Nova Ponte
- Paracatu
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Riachinho
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Vazante
- Veríssimo
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima