PF deflagra operação para combater esquema de notas falsas em Minas Gerais

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta sexta-feira (17/7), uma operação direcionada ao combate da introdução e circulação de moeda falsa nas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A ofensiva, coordenada a partir de Juiz de Fora/MG, visa desarticular um esquema que utilizava o comércio digital e os serviços postais para a distribuição do dinheiro ilegal.

Ao todo, os agentes federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de Muriaé e Barbacena.

De acordo com a corporação, em Barbacena, os policiais apreenderam cerca de R$5 mil em notas falsas, resultando na prisão em flagrante de um dos investigados. Em Muriaé, foram recolhidos equipamentos eletrônicos, que passarão por perícia técnica.

As investigações apontam que a aquisição e a posterior distribuição das cédulas falsas ocorriam digitalmente e pelo envio através de encomendas postais (Correios).

Alerta aos cidadãos

A Polícia Federal vai analisar os materiais apreendidos para identificar a origem exata da fabricação das notas, o modus operandi detalhado do grupo e a possível participação de outros envolvidos na rede criminosa. Os investigados poderão responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

Em nota, a PF fez um alerta para que a população e os comerciantes locais redobrem a atenção ao receber cédulas em transações do dia a dia. Caso haja suspeita de falsificação, a orientação é não repassar a nota e acionar as autoridades competentes.

Outras apreensões

Na última sexta-feira (10/7), a Polícia Federal desarticulou um esquema de falsificação de cédulas de R$100,00, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo a PF, as investigações já haviam iniciado no início do ano. Em Janeiro, foram apreendidas dez notas falsas, até que o responsável pela circulação das cédulas seja identificado.

Canais de denúncia

Cidadãos que flagrarem atividades suspeitas podem reportar as informações diretamente à Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais:

Telefone: (31) 3168-6342

E-mail: cs.srmg@pf.gov.br

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima