Pampulha adere à febre dos patinetes elétricos; confira

A febre dos patinetes elétricos compartilhados em Belo Horizonte será ampliada para a região da Pampulha. O anúncio foi feito pelo prefeito Álvaro Damião (União) no início da tarde desta sexta-feira (17/7), por meio das redes sociais, marcando a expansão do serviço, que começou a funcionar na capital em março deste ano. A modalidade vem sendo apresentada pela Prefeitura de BH (PBH) como alternativa para deslocamentos curtos e para a integração com outros meios de transporte.

De acordo com o prefeito, 300 patinetes serão levados para a Pampulha, possibilitando que agora as pessoas circulem pela orla com o equipamento.

A Pampulha passa a integrar a operação por reunir pontos de grande circulação de moradores e turistas, como o Conjunto Moderno da Pampulha, a orla da lagoa e equipamentos culturais e esportivos. A expectativa da administração municipal é a de que os patinetes atendam tanto aos deslocamentos do dia a dia quanto aos percursos de lazer na região.

Patinetes em BH

Os patinetes elétricos voltaram a circular na capital em março deste ano, depois de quase sete anos afastados. Na primeira fase da operação, foram disponibilizados 1,5 mil equipamentos, concentrados inicialmente na Região Central e em parte da Regional Oeste.

A implantação foi acompanhada de regras de circulação, limites de velocidade controlados por geolocalização e pontos específicos para estacionamento, medidas adotadas para evitar problemas registrados na primeira experiência da cidade com esse tipo de transporte, em 2019.

Como usar

Para utilizar o serviço, o usuário precisa baixar o aplicativo da operadora, realizar o cadastro e desbloquear o equipamento por meio de QR Code. O sistema funciona com cobrança por desbloqueio e por minuto de uso, com tarifas que variam conforme o horário e o dia da semana.

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Os equipamentos podem circular em ciclovias, ciclofaixas e vias com limite de até 40 km/h, além de áreas de pedestres, desde que respeitadas as velocidades estabelecidas para cada local. Dentre as regras estão a idade mínima de 18 anos para cadastro, o uso individual do patinete e a proibição do transporte de passageiros ou animais. A velocidade também é reduzida automaticamente em áreas de maior circulação de pessoas, e o sistema impede o encerramento da viagem fora dos pontos autorizados de estacionamento.