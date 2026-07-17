Veja onde aproveitar os arraiais em BH neste fim de semana

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O clima de festa julina continua tomando conta de Belo Horizonte neste fim de semana. Entre sexta-feira (17/7) e domingo (19/7), a cidade recebe uma série de arraiais espalhados por diversas regiões, com atrações que vão do forró ao piseiro, além de quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. O melhor é que a agenda contempla diferentes bolsos, com eventos gratuitos e pagos.

Confira a programação:

Sexta-feira (17/7)

18h

Arraiá da Mascate convida Piseirinho Apaixonado | R. Sergipe, 1.389 - Funcionários | Grátis

19h

Arraial do Sião | Monte Sião - Rua Antônio Rodrigues Fróes, 491 - Candelária | R$ 30 (Sympla)

20h

Arraiá Quentura Quente – 2ª Edição | Barzenho - R. Itapecerica, 865 – Lagoinha | R$ 25 ( Sympla )

| Barzenho - R. Itapecerica, 865 – Lagoinha | R$ 25 ( ) Freaky Friday Julina | Pub Major Lock - R. dos Guajajaras, 842 - Centro | A partir de R$ 50 (Sympla)

Sábado (18/7)

13h

Festa Lulina | Casa Socialista - R. Amianto, 30 - Santa Tereza | Grátis

15h

Arraiá da Vila Olímpica do Galo - 1ª Edição | Avenida Pedro I, 2.676 - São João Batista | A partir de R$ 25 ( Sympla )

| Avenida Pedro I, 2.676 - São João Batista | A partir de R$ 25 ( ) Festa Julina do Bar do Tião | R. Pedra Bonita, 827 – Prado | Grátis (Sympla)

16h

Arraiá Baianeiros na Monka Cervejaria | R. Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos d'Água | A partir de R$ 20 ( Sympla )

| R. Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos d'Água | A partir de R$ 20 ( ) Arraiá do Calafate – 9ª Edição | Rua Nina Sanzi - Calafate | Grátis

| Rua Nina Sanzi - Calafate | Grátis Festa Julhina da Feira Terra Viva | R. Pouso Alegre, 1.911 - Santa Tereza | Grátis

17h

Festa Junina da Irmã Lúcia | R. Adérito Távora, 180 - Heliópolis | Grátis

18h

Arraial da Pichuca – 4ª Edição | R. Radialista Antônio Onésimo, 145 - Céu Azul | Grátis

| R. Radialista Antônio Onésimo, 145 - Céu Azul | Grátis Arraiá da Praça | R. Monteiro Lobato, 380 - Ouro Preto | Grátis

| R. Monteiro Lobato, 380 - Ouro Preto | Grátis Arraiá do Canto de Mainha | R. Heitor Menin, 115 – Buritis | R$ 99 ( Instagram )

| R. Heitor Menin, 115 – Buritis | R$ 99 ( ) Arraiá do Reconstruir - 6ª Edição | R. Geraldo Vasconcelos, 1.220 - Estoril | R$ 10 ( Sympla )

| R. Geraldo Vasconcelos, 1.220 - Estoril | R$ 10 ( ) Forró da Quinta Arte | Av. Sinfrônio Brochado, 1.053 – Barreiro | A partir de R$ 10 (Sympla)

19h

Arraiá do Rancho Fundo | Rua Otília Moreira, 105 – Trevo | A partir de R$ 45,90 (Sympla)

20h30

Arraial do Camarote Savassi | Av. do Contorno, 6.675 - Santo Antônio | Grátis (Sympla)

Domingo (19/7)

12h

Arraiá do Bairro Ouro Preto | R. José Moura Peçanha, 12 - Ouro Preto | Grátis

13h

Arraiá do Salve na rua | R. Salinas, 1.489 - Santa Tereza | Grátis

14h

Arraiá do Beco - 4ª Edição | R. Conselheiro Rocha, 2.200 - Santa Tereza | Grátis

15h

Arraia da Arena Sambinha | Rua Cocais, 696 – Esplanada | Entrada gratuita até as 16h (Sympla)

17h

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Julina do Baxo + Transmissão da final da Copa do Mundo | R. Fernandes Tourinho, 241-Funcionários | Grátis

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima