Veja onde aproveitar os arraiais em BH neste fim de semana
De sexta (17/7) a domingo (19/7), a capital mineira recebe dezenas de arraiais com música, comidas típicas e quadrilhas em diferentes regiões da cidade
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O clima de festa julina continua tomando conta de Belo Horizonte neste fim de semana. Entre sexta-feira (17/7) e domingo (19/7), a cidade recebe uma série de arraiais espalhados por diversas regiões, com atrações que vão do forró ao piseiro, além de quadrilhas, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. O melhor é que a agenda contempla diferentes bolsos, com eventos gratuitos e pagos.
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Confira a programação:
Sexta-feira (17/7)
18h
- Arraiá da Mascate convida Piseirinho Apaixonado | R. Sergipe, 1.389 - Funcionários | Grátis
19h
- Arraial do Sião | Monte Sião - Rua Antônio Rodrigues Fróes, 491 - Candelária | R$ 30 (Sympla)
20h
- Arraiá Quentura Quente – 2ª Edição | Barzenho - R. Itapecerica, 865 – Lagoinha | R$ 25 (Sympla)
- Freaky Friday Julina | Pub Major Lock - R. dos Guajajaras, 842 - Centro | A partir de R$ 50 (Sympla)
Sábado (18/7)
13h
- Festa Lulina | Casa Socialista - R. Amianto, 30 - Santa Tereza | Grátis
15h
- Arraiá da Vila Olímpica do Galo - 1ª Edição | Avenida Pedro I, 2.676 - São João Batista | A partir de R$ 25 (Sympla)
- Festa Julina do Bar do Tião | R. Pedra Bonita, 827 – Prado | Grátis (Sympla)
16h
- Arraiá Baianeiros na Monka Cervejaria | R. Nossa Senhora de Lourdes, 111 - Olhos d'Água | A partir de R$ 20 (Sympla)
- Arraiá do Calafate – 9ª Edição | Rua Nina Sanzi - Calafate | Grátis
- Festa Julhina da Feira Terra Viva | R. Pouso Alegre, 1.911 - Santa Tereza | Grátis
17h
- Festa Junina da Irmã Lúcia | R. Adérito Távora, 180 - Heliópolis | Grátis
18h
- Arraial da Pichuca – 4ª Edição | R. Radialista Antônio Onésimo, 145 - Céu Azul | Grátis
- Arraiá da Praça | R. Monteiro Lobato, 380 - Ouro Preto | Grátis
- Arraiá do Canto de Mainha | R. Heitor Menin, 115 – Buritis | R$ 99 (Instagram)
- Arraiá do Reconstruir - 6ª Edição | R. Geraldo Vasconcelos, 1.220 - Estoril | R$ 10 (Sympla)
- Forró da Quinta Arte | Av. Sinfrônio Brochado, 1.053 – Barreiro | A partir de R$ 10 (Sympla)
19h
- Arraiá do Rancho Fundo | Rua Otília Moreira, 105 – Trevo | A partir de R$ 45,90 (Sympla)
20h30
- Arraial do Camarote Savassi | Av. do Contorno, 6.675 - Santo Antônio | Grátis (Sympla)
Domingo (19/7)
12h
- Arraiá do Bairro Ouro Preto | R. José Moura Peçanha, 12 - Ouro Preto | Grátis
13h
- Arraiá do Salve na rua | R. Salinas, 1.489 - Santa Tereza | Grátis
14h
- Arraiá do Beco - 4ª Edição | R. Conselheiro Rocha, 2.200 - Santa Tereza | Grátis
15h
- Arraia da Arena Sambinha | Rua Cocais, 696 – Esplanada | Entrada gratuita até as 16h (Sympla)
17h
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- Julina do Baxo + Transmissão da final da Copa do Mundo | R. Fernandes Tourinho, 241-Funcionários | Grátis
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima