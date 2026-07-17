Família de chef mineiro desaparecido em Londres vive espera angustiante

Todos os dias, Ana Luiza Guieiro, irmã gêmea do chef de cozinha Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, desaparecido em Londres, na Inglaterra, desde o último dia 4 de julho, acorda com a esperança de receber uma ligação, uma mensagem ou qualquer notícia que possa indicar onde ele está. Em vez disso, encontra o silêncio. Natural de Belo Horizonte, Dener mora na capital inglesa há cerca de seis anos e trabalha como chef de cozinha na produção de refeições servidas em voos. Há quase duas semanas, nenhum familiar consegue falar com ele.



Ana Luiza relatou à reportagem que a última conversa com o irmão aconteceu na noite de 3 de julho. Como sempre faziam, os dois conversaram por telefone sem que nada parecesse fora do comum. No dia seguinte, porém, ele desapareceu.

"Ele sempre me liga. A gente conversa praticamente todos os dias, brinca, conta as novidades. Foi uma conversa normal. Depois disso, eu nunca mais consegui falar com ele", relata.

As informações seguintes vieram apenas por meio da Polícia Metropolitana de Londres. Segundo a corporação, imagens de câmeras de segurança mostram Dener caminhando até o próprio carro, retirando uma pasta preta e seus documentos pessoais. Depois, ele foi visto andando pela região de Hackney, na Região Leste da cidade.

Em resposta ao Estado de Minas, o escritório de comunicação da polícia britânica informou que o brasileiro foi visto pela última vez às 2h de 4 de julho, na região de Hackney (E9), e que os agentes estão preocupados com seu bem-estar.

A pasta que aparece nas imagens ainda desperta dúvidas na família.

"Disseram que ele pegou uma pasta preta e a carteira. Eu acredito que ali estavam os passaportes e os documentos pessoais dele. É tudo o que eu sei", conta a irmã.

Ana Luiza relatou à reportagem que a última conversa com o irmão aconteceu na noite de 3 de julho Foto: Arquivo Pessoal

Mudança de comportamento

Apesar de não saber o que levou o irmão a desaparecer, Ana Luiza afirma que ele vinha demonstrando sinais de sofrimento emocional. Segundo ela, Dener dividia com ela as dificuldades que enfrentava nos últimos meses.

"Ele chorava comigo. Falava que estava preocupado, que não conseguia dormir. A polícia comentou que ele apresentava sintomas de depressão. A gente percebeu que ele realmente não estava bem."

Mesmo assim, ela diz que nunca imaginou que perderia completamente o contato com o irmão.

"É desesperador. Você não sabe se a pessoa está bem, se precisa de ajuda, se está machucada. A gente fica imaginando mil coisas."

Seis anos longe de casa

Dener vive em Londres desde 2020. Formado como chef de cozinha, construiu carreira na cidade e trabalhava preparando refeições destinadas a voos que partem do aeroporto londrino.

Segundo a irmã, a adaptação ao exterior nunca foi simples, mas ele havia conseguido se estabelecer profissionalmente.

"Ele gosta muito da profissão. Trabalha como chef preparando refeições para os voos. Lutou muito para conquistar esse espaço."

Desde o desaparecimento, porém, ele deixou de comparecer ao trabalho e não voltou a movimentar a conta bancária, segundo informações repassadas à família.

"Perguntei para a polícia se tinha acontecido alguma movimentação na conta, porque ele recebeu salário no dia 14 (de julho). Eles disseram que não teve nenhuma transação bancária", revela.

Para a parente, a ausência de qualquer movimentação reforça a preocupação.

"Não tem notícia, não tem ligação, não tem mensagem, não tem movimentação bancária. Parece que ele simplesmente desapareceu."

Cobrança por respostas

A familiar afirma manter contato diário com a Polícia Metropolitana de Londres, mas diz sentir dificuldade para obter informações sobre o andamento das buscas.

"Todo dia eu pergunto se apareceu alguma novidade. Eu sinto que as respostas são muito poucas. Parece que a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo", diz.

Ela também buscou apoio da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) e da Polícia Federal (PF). Amigos de Dener que vivem na Inglaterra passaram a ajudar nas traduções e na interlocução com as autoridades britânicas.

"A Interpol foi a que mais me acolheu. Os amigos dele também estão ajudando muito, porque nem sempre é fácil conversar com a polícia em outro país", explica.

Mobilização

O desaparecimento repercutiu entre familiares, amigos e colegas de trabalho do chef, além de ganhar espaço na imprensa brasileira. Mesmo assim, Ana Luiza diz que a única coisa que realmente importa neste momento é receber uma notícia do irmão. "A gente sente muita falta dele. Só quer que ele apareça."

Ela faz um apelo para que qualquer pessoa que tenha visto Dener ou possua alguma informação procure imediatamente a Polícia Metropolitana de Londres, informando a referência 01/7772919/26 ou entre em contato pelo número +55 (31) 97361-9125.

"Qualquer informação pode fazer diferença. O que a nossa família mais quer é saber onde ele está."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o fechamento desta reportagem, Dener Marcos Guieiro continuava desaparecido.