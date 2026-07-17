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Cortejo Junino abre programação do Arraial de Belô na Pampulha neste sábado

Tradicional desfile reúne 20 grupos de quadrilha nas ruas do Conjunto Moderno da Pampulha com concentração marcada para as 11h, no Mineirinho

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/07/2026 16:39

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Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô
Cortejo Junino marcou o início da 46ª edição do Arraial de Belô crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O tradicional Cortejo Junino volta a ocupar as ruas da Pampulha neste sábado (18/7), em Belo Horizonte, reunindo representantes de 20 grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas em um desfile que celebra a cultura popular e oferece uma prévia do que o público poderá conferir na 47ª edição do Arraial de Belô. A concentração será às 11h, no Mineirinho, de onde os participantes seguirão até a Igreja São Francisco de Assis em triciclos decorados.

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Realizado desde 1979, o Cortejo Junino mantém viva uma das tradições das festas juninas da capital. Pelo terceiro ano consecutivo, o desfile acontecerá sem o uso de tração animal, com os quadrilheiros percorrendo o trajeto em triciclos decorados.

Durante o percurso, os grupos levarão música, dança e elementos característicos das quadrilhas juninas às ruas do Conjunto Moderno da Pampulha. Além da apresentação ao público, as quadrilhas também serão avaliadas por uma comissão julgadora, organizada pela União Junina Mineira, que analisará a caracterização dos triciclos, a animação e o desempenho dos participantes durante o desfile.

O cortejo passará pela Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Otacílio Negrão de Lima e Praça Dino Barbieri. Para segurança, equipes da BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar, vão monitorar o percurso, com fechamentos temporários e desvios no trânsito, quando necessário.

Transporte coletivo

Quem pretende usar as linhas de ônibus que atendem a região, como o 64, 67, 503, 504, 5102, 5106, 5401, S53, S54 A, S54 B e S56, antes de sair de casa, deve conferir os horários e itinerários no Portal da PBH.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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