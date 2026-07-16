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CONFUSÃO

Homem confunde cola instantânea com colírio e é atendido após colar o olho

Paciente recebeu atendimento no Hospital Municipal de Paracatu, teve a cola removida e foi orientado a retornar para reavaliação

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/07/2026 17:49

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Hospital Municipal de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais
Hospital Municipal de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais crédito: Google Street View

Um homem precisou de atendimento no Hospital Municipal de Paracatu, no Noroeste de Minas, após aplicar acidentalmente cola instantânea em um dos olhos. Ele confundiu o produto com um frasco de colírio. O caso ocorreu no dia 1º de julho e foi confirmado pela direção da unidade de saúde.

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Após o procedimento para retirada da cola, o paciente recebeu alta com recomendação de retornar em 14 dias para uma reavaliação, mas, até o momento, não voltou ao hospital.

De acordo com a direção do hospital, o homem procurou o pronto-socorro logo após o acidente. Durante o atendimento, a equipe médica realizou a remoção da cola do olho afetado e adotou as medidas necessárias para preservar a região atingida.

Depois do procedimento, o paciente foi orientado a retornar à unidade duas semanas depois para que os profissionais avaliassem a evolução do quadro e verificassem possíveis complicações decorrentes do contato da cola com o olho. Entretanto, segundo o hospital, ele ainda não compareceu para o acompanhamento recomendado.

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Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Paracatu, o paciente carregava o colírio e a cola instantânea no mesmo bolso e acabou pegando o frasco errado no momento da aplicação. A confusão fez com que as pálpebras ficassem coladas, exigindo atendimento médico especializado.

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Ainda conforme relatos da administração municipal, durante a permanência na unidade de saúde o paciente voltou a se confundir e acabou passando álcool no rosto ao acreditar que se tratava de água. Apesar do novo engano, o episódio não provocou consequências graves.

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