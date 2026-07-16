Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7); veja lista

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Bairros das regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7), segundo informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

De acordo com a empresa, uma manutenção emergencial pode afetar o abastecimento de água em 23 bairros. A previsão é a de que o fornecimento seja normalizado gradativamente no decorrer desta noite.

A Copasa ressalta, porém, que os imóveis que têm caixas d’água podem não sofrer impactos.

Veja os bairros podem ser afetados pela falta d'água



