Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7); veja lista
Uma manutenção emergencial pode afetar o abastecimento em 23 bairros, nesta quinta-feira (16/7); confira a lista
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Bairros das regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7), segundo informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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De acordo com a empresa, uma manutenção emergencial pode afetar o abastecimento de água em 23 bairros. A previsão é a de que o fornecimento seja normalizado gradativamente no decorrer desta noite.
A Copasa ressalta, porém, que os imóveis que têm caixas d’água podem não sofrer impactos.
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