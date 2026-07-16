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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Bairros de BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7); veja lista

Uma manutenção emergencial pode afetar o abastecimento em 23 bairros, nesta quinta-feira (16/7); confira a lista

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
16/07/2026 14:02

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Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press - 07/06/2024

Bairros das regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7), segundo informou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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De acordo com a empresa, uma manutenção emergencial pode afetar o abastecimento de água em 23 bairros. A previsão é a de que o fornecimento seja normalizado gradativamente no decorrer desta noite.

A Copasa ressalta, porém, que os imóveis que têm caixas d’água podem não sofrer impactos.

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Veja os bairros podem ser afetados pela falta d'água


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