Assine
overlay
Início Gerais
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Falta de água em BH: bairros podem ser afetados nesta quinta-feira (16/7)

Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção operacional começa na manhã desta quinta-feira

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/07/2026 07:17

compartilhe

SIGA
×
Equipes da Copasa realizam trabalho preventivo na detecção de vazamentos ocultos
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta quinta-feira.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

  • Barreiro
  • Diamante
  • Resplendor
  • Santa Helena
  • Santa Margarida
  • Teixeira Dias

Tópicos relacionados:

abastecimento barreiro bh copasa falta-de-agua manutencao regiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay