Falta de água em BH: bairros podem ser afetados nesta quinta-feira (16/7)
Saiba quais são os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água; manutenção operacional começa na manhã desta quinta-feira
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Bairros da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (16/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção programada. A previsão é que a situação seja normalizada até a noite desta quinta-feira.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
- Barreiro
- Diamante
- Resplendor
- Santa Helena
- Santa Margarida
- Teixeira Dias