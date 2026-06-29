Bares e restaurantes reclamam da falta d’água em BH nesta segunda (29/6)

Em decorrência da manutenção no Sistema Rio das Velhas, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) feita neste domingo (28/6) pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), alguns bairros da capital mineira ainda estão sem água. Por causa disso, alguns bares e restaurantes da cidade tiveram que recorrer a estratégias para não perder a clientela. Outros fecharam as portas momentaneamente até que o sistema fosse restabelecido.

De acordo com a Copasa, somente em BH, 398 bairros foram afetados ontem e alguns seguem sem água no decorrer desta segunda-feira (29/6).

O restaurante A Granel, localizado no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de BH, comprou um caminhão-pipa nesta segunda para que a ausência de água não impedisse o funcionamento do estabelecimento. O jogo da Seleção Brasileira aumentou ainda mais as preocupações por causa do grande fluxo de visitantes no bar. Eles mencionaram que o abastecimento retornou na parte da tarde.

Assim como o restaurante Berilo, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, comprou um caminhão-pipa no domingo para conseguir atender os clientes do estabelecimento.

Andréia Barreto, dona do Veraldina, restaurante localizado no Bairro Carmo, também na Região Centro-Sul, resolveu fechar o estabelecimento nesta segunda. Ela sabia do possível desabastecimento, por isso preferiu avisar os funcionários no domingo sobre o fechamento do estabelecimento e evitar constrangimentos no decorrer do expediente. O restaurante emprega cinco pessoas e volta ao funcionamento nesta terça-feira (30/6).

“Não é a primeira vez que ocorre isso”, afirma a dona, que relembra situações passadas pelo estabelecimento que impuseram medidas de emergência. “Em uma ocasião, no meio do expediente, tivemos que buscar água em uma vizinha porque não tínhamos.”

O restaurante Veraldina fechou as portas nesta segunda (29/6) em decorrência da falta d'água Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

Além desses desgastes mencionados, ela relata que mesmo passando por uma série de dificuldades, a conta d’água dela tem apresentado um aumento considerável, o que interfere no caixa da empresa. “A única coisa que cobramos da Copasa é respeito. A falta recorrente prejudica o comércio e potencializa os estragos financeiros”, destaca Andréa.

População reclama

Alguns usuários do X (antigo Twitter) foram aliviar as insatisfações com a Copasa em postagens na rede social. Alguns relacionam a falta de água com o jogo entre Brasil e Japão, que ocorreu na tarde desta segunda.

Internautas reclamam da falta d'água Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O que diz a Copasa?

A Copasa informou que as intervenções programadas nas estruturas de tratamento de água do Sistema Rio das Velhas foram concluídas conforme o previsto e que o abastecimento será feito de modo gradativo nesta segunda.

A companhia esclarece que algumas regiões mais elevadas e áreas localizadas nas extremidades das redes de distribuição podem apresentar reflexos da intermitência até a madrugada de terça. A Copasa reforça que ações preventivas como essa são necessárias para assegurar a continuidade, a segurança e a qualidade dos serviços prestados à população, além de contribuir para a redução de ocorrências emergenciais e para o aprimoramento da infraestrutura de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Caso algum cliente apresente alguma intercorrência no abastecimento após esse período, a companhia orienta que seja feito o registro nos canais oficiais, o que permite a apuração mais precisa e pontual.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck