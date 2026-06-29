Bares e restaurantes reclamam da falta d’água em BH nesta segunda (29/6)
Manutenção no Sistema Rio das Velhas, feita no domingo (28/6), interrompeu o abastecimento d’água em bairros da capital mineira
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Em decorrência da manutenção no Sistema Rio das Velhas, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) feita neste domingo (28/6) pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), alguns bairros da capital mineira ainda estão sem água. Por causa disso, alguns bares e restaurantes da cidade tiveram que recorrer a estratégias para não perder a clientela. Outros fecharam as portas momentaneamente até que o sistema fosse restabelecido.
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De acordo com a Copasa, somente em BH, 398 bairros foram afetados ontem e alguns seguem sem água no decorrer desta segunda-feira (29/6).
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O restaurante A Granel, localizado no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de BH, comprou um caminhão-pipa nesta segunda para que a ausência de água não impedisse o funcionamento do estabelecimento. O jogo da Seleção Brasileira aumentou ainda mais as preocupações por causa do grande fluxo de visitantes no bar. Eles mencionaram que o abastecimento retornou na parte da tarde.
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Assim como o restaurante Berilo, na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, comprou um caminhão-pipa no domingo para conseguir atender os clientes do estabelecimento.
Andréia Barreto, dona do Veraldina, restaurante localizado no Bairro Carmo, também na Região Centro-Sul, resolveu fechar o estabelecimento nesta segunda. Ela sabia do possível desabastecimento, por isso preferiu avisar os funcionários no domingo sobre o fechamento do estabelecimento e evitar constrangimentos no decorrer do expediente. O restaurante emprega cinco pessoas e volta ao funcionamento nesta terça-feira (30/6).
“Não é a primeira vez que ocorre isso”, afirma a dona, que relembra situações passadas pelo estabelecimento que impuseram medidas de emergência. “Em uma ocasião, no meio do expediente, tivemos que buscar água em uma vizinha porque não tínhamos.”
Além desses desgastes mencionados, ela relata que mesmo passando por uma série de dificuldades, a conta d’água dela tem apresentado um aumento considerável, o que interfere no caixa da empresa. “A única coisa que cobramos da Copasa é respeito. A falta recorrente prejudica o comércio e potencializa os estragos financeiros”, destaca Andréa.
População reclama
Alguns usuários do X (antigo Twitter) foram aliviar as insatisfações com a Copasa em postagens na rede social. Alguns relacionam a falta de água com o jogo entre Brasil e Japão, que ocorreu na tarde desta segunda.
O que diz a Copasa?
A Copasa informou que as intervenções programadas nas estruturas de tratamento de água do Sistema Rio das Velhas foram concluídas conforme o previsto e que o abastecimento será feito de modo gradativo nesta segunda.
A companhia esclarece que algumas regiões mais elevadas e áreas localizadas nas extremidades das redes de distribuição podem apresentar reflexos da intermitência até a madrugada de terça. A Copasa reforça que ações preventivas como essa são necessárias para assegurar a continuidade, a segurança e a qualidade dos serviços prestados à população, além de contribuir para a redução de ocorrências emergenciais e para o aprimoramento da infraestrutura de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Caso algum cliente apresente alguma intercorrência no abastecimento após esse período, a companhia orienta que seja feito o registro nos canais oficiais, o que permite a apuração mais precisa e pontual.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck