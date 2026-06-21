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VANDALISMO

Furto de cabos pode deixar bairros das regiões Oeste e Centro-Sul sem água

Saiba quais são os 13 bairros de Belo Horizonte que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água até a manhã de segunda-feira (22/6)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/06/2026 18:27

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Água escorrendo de uma torneira em um fundo borrado
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Divulgação

Bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã desta segunda-feira (22/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento começou na madrugada deste domingo (21/6) devido ao furto de cabos em uma unidade de bombeamento e pode durar até as 8h de amanhã.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros são afetados?

  • Alpes
  • Buritis
  • Conjunto Santa Maria
  • Das Mansões
  • Estoril
  • Gutierrez
  • Leonina
  • Luxemburgo
  • Nova Granada
  • Nova Suíssa
  • Pantanal
  • Santa Lúcia
  • São Bento

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