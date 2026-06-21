Furto de cabos pode deixar bairros das regiões Oeste e Centro-Sul sem água
Saiba quais são os 13 bairros de Belo Horizonte que podem sofrer com intermitência no abastecimento de água até a manhã de segunda-feira (22/6)
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Bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã desta segunda-feira (22/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento começou na madrugada deste domingo (21/6) devido ao furto de cabos em uma unidade de bombeamento e pode durar até as 8h de amanhã.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros são afetados?
- Alpes
- Buritis
- Conjunto Santa Maria
- Das Mansões
- Estoril
- Gutierrez
- Leonina
- Luxemburgo
- Nova Granada
- Nova Suíssa
- Pantanal
- Santa Lúcia
- São Bento