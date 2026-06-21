Furto de cabos pode deixar bairros das regiões Oeste e Centro-Sul sem água

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água até a manhã desta segunda-feira (22/6), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento começou na madrugada deste domingo (21/6) devido ao furto de cabos em uma unidade de bombeamento e pode durar até as 8h de amanhã.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros são afetados?