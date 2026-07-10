Bairros de BH, Contagem e Ibirité podem ficar sem água até sábado (11/7)
A previsão da Copasa é a de que o abastecimento seja normalizado até a manhã de sábado
compartilheSIGA
Bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité podem sofrer com a falta de água nesta sexta-feira (10/7) e neste sábado (11/7). A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que haverá uma manutenção emergencial na capital e nas duas cidades da Grande BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A previsão da companhia é a de que o abastecimento seja normalizado até a manhã de sábado.
Leia Mais
Confira a lista de bairros que serão afetados:
Belo Horizonte
- Ademar Maldonado
- Alpes
- Alta Tensão
- Alta Tensão I
- Alto Das Antenas
- Araguaia
- Atila De Paiva
- Barreiro
- Barreiro De Cima
- Bernadete
- Betânia
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Buritis
- Cardoso
- Castanheira
- CDI Jatobá
- Cinquentenário
- Conj. Hab. Vale Do Jatobá
- Conjunto Bonsucesso
- Conjunto Jatobá
- Conjunto Joao Paulo II
- Conjunto Santa Maria
- Conjunto Túnel Ibirité
- Das Industrias I
- Das Industrias II
- Das Mansões
- Diamante
- Distrito Industrial Do Jatobá
- Ernesto Do Nascimento
- Estoril
- Estrela Do Oriente
- Flavio Marques Lisboa
- Gutierrez
- Havaí
- Independência
- Itaipu
- Jardim América
- Jardim Das Rosas
- Jardim Do Vale
- Jardim Liberdade
- Jatobá
- Leonina
- Liberdade
- Lindeia
- Luxemburgo
- Mangueiras
- Marajó
- Marieta II
- Marilândia
- Milionários
- Miramar
- Nova Granada
- Nova Suíssa
- Novo Das Industrias
- Novo Santa Cecilia
- Novo Tirol
- Olaria
- Palmeiras
- Pantanal
- Parque São Jose
- Petrópolis
- Pongelupe
- Resplendor
- Salgado Filho
- Santa Cecilia
- Santa Helena
- Santa Lucia
- Santa Margarida
- Santa Rita
- Santa Sofia
- São Bento
- São Judas Tadeu
- Serra Do Curral
- Solar Do Barreiro
- Teixeira Dias
- Tirol
- Tirol(Ba)
- Urucuia
- Vale Do Jatobá
- Ventosa
- Vila Atila De Paiva
- Vila Batik
- Vila Castanheira
- Vila Cemig
- Vila Copasa
- Vila Corumbiara
- Vila Esperança
- Vila Formosa
- Vila Havaí
- Vila Mangueiras
- Vila Marieta
- Vila Nova Dos Milionários
- Vila Nova Paraiso
- Vila Pinho
- Vila Piratininga
- Vila Tirol
- Vila Ventosa
Contagem
- Amazonas 1 Seção
- Antônio Cambraia
- Bandeirantes
- Conjunto Parque Das Mangueiras
- Industrial 3 Seção
- Industrial Itaú
- Industrial Santa Rita
- Jardim Emaús
- Jardim Industrial
- Santa Maria
- Vila Líder
- Vila Parque Industrial
- Vila Pernambucana
- Vila Presidente Vargas
- Vila Ruy Barbosa
- Vila Vitoria
Ibirité
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Águia Dourada
- Ideal
- Itaipu
- Los Angeles
- Marilândia
- Parque Elizabeth
- Piratininga
- Serra Dourada
- Sol Nascente
- Vila Dos Operários
- Washington Pires
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata