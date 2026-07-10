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Bairros de BH, Contagem e Ibirité podem ficar sem água até sábado (11/7)

A previsão da Copasa é a de que o abastecimento seja normalizado até a manhã de sábado

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
10/07/2026 12:52 - atualizado em 10/07/2026 13:04

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A associação da jovem com os banheiros vem da suposta causa de sua morte (raiva humana), que causaria uma sede incessante, explicando os relatos de torneiras que abriam sozinhas.
Copasa informou que haverá uma manutenção emergencial na capital e nas duas cidades da Grande BH crédito: Kati/Pixabay

Bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité podem sofrer com a falta de água nesta sexta-feira (10/7) e neste sábado (11/7). A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que haverá uma manutenção emergencial na capital e nas duas cidades da Grande BH.

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A previsão da companhia é a de que o abastecimento seja normalizado até a manhã de sábado.

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Confira a lista de bairros que serão afetados:

Belo Horizonte 

  • Ademar Maldonado
  • Alpes
  • Alta Tensão
  • Alta Tensão I
  • Alto Das Antenas
  • Araguaia
  • Atila De Paiva
  • Barreiro
  • Barreiro De Cima
  • Bernadete
  • Betânia
  • Bonsucesso
  • Brasil Industrial
  • Buritis
  • Cardoso
  • Castanheira
  • CDI Jatobá
  • Cinquentenário
  • Conj. Hab. Vale Do Jatobá
  • Conjunto Bonsucesso
  • Conjunto Jatobá
  • Conjunto Joao Paulo II
  • Conjunto Santa Maria
  • Conjunto Túnel Ibirité
  • Das Industrias I
  • Das Industrias II
  • Das Mansões
  • Diamante
  • Distrito Industrial Do Jatobá
  • Ernesto Do Nascimento
  • Estoril
  • Estrela Do Oriente
  • Flavio Marques Lisboa
  • Gutierrez
  • Havaí
  • Independência
  • Itaipu
  • Jardim América
  • Jardim Das Rosas
  • Jardim Do Vale
  • Jardim Liberdade
  • Jatobá
  • Leonina
  • Liberdade
  • Lindeia
  • Luxemburgo
  • Mangueiras
  • Marajó
  • Marieta II
  • Marilândia
  • Milionários
  • Miramar
  • Nova Granada
  • Nova Suíssa
  • Novo Das Industrias
  • Novo Santa Cecilia
  • Novo Tirol
  • Olaria
  • Palmeiras
  • Pantanal
  • Parque São Jose
  • Petrópolis
  • Pongelupe
  • Resplendor
  • Salgado Filho
  • Santa Cecilia
  • Santa Helena
  • Santa Lucia
  • Santa Margarida
  • Santa Rita
  • Santa Sofia
  • São Bento
  • São Judas Tadeu
  • Serra Do Curral
  • Solar Do Barreiro
  • Teixeira Dias
  • Tirol
  • Tirol(Ba)
  • Urucuia
  • Vale Do Jatobá
  • Ventosa
  • Vila Atila De Paiva
  • Vila Batik
  • Vila Castanheira
  • Vila Cemig
  • Vila Copasa
  • Vila Corumbiara
  • Vila Esperança
  • Vila Formosa
  • Vila Havaí
  • Vila Mangueiras
  • Vila Marieta
  • Vila Nova Dos Milionários
  • Vila Nova Paraiso
  • Vila Pinho
  • Vila Piratininga
  • Vila Tirol
  • Vila Ventosa

Contagem

  • Amazonas 1 Seção
  • Antônio Cambraia
  • Bandeirantes
  • Conjunto Parque Das Mangueiras
  • Industrial 3 Seção
  • Industrial Itaú
  • Industrial Santa Rita
  • Jardim Emaús
  • Jardim Industrial
  • Santa Maria
  • Vila Líder
  • Vila Parque Industrial
  • Vila Pernambucana
  • Vila Presidente Vargas
  • Vila Ruy Barbosa
  • Vila Vitoria

Ibirité

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  • Águia Dourada
  • Ideal
  • Itaipu
  • Los Angeles
  • Marilândia
  • Parque Elizabeth
  • Piratininga
  • Serra Dourada
  • Sol Nascente
  • Vila Dos Operários
  • Washington Pires

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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