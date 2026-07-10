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O que esperar do tempo em BH nesta sexta? Confira a previsão do tempo

Distrito registra a menor temperatura do estado nesta sexta-feira (10/7); confira previsão completa de BH e de Minas

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
10/07/2026 07:48

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Vai curtir a sexta-feira? Veja previsão do tempo completa em BH
Vai curtir a sexta-feira? Veja previsão do tempo completa em BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá um dia típico de inverno nesta sexta-feira (10/7), com céu claro e grande amplitude térmica. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a capital mineira vai ter céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista é de 28°C. 

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A umidade do ar na cidade continua baixa, em torno de 25% durante a tarde. A regional Oeste registrou a menor sensação térmica, marcando 8,5°C, às 6h. Enquanto isso, a mínima real foi registrada em Venda Nova às 6h15, com 13,1°C.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,4 °C, às 5h40.

Centro Sul: 14,7 °C, às 6h20.

Oeste: 14,1 °C, com sensação térmica de 8,5 °C, às 6h.

Pampulha: 13,4 °C, com sensação térmica de 15,2 °C, às 6h.

Venda Nova: 13,1 °C, às 6h15.

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Tempo em Minas

No restante do estado, a sexta-feira também é de tempo seco. Temperaturas mínimas apresentam pequena queda no Centro-Sul e Oeste de Minas devido a massa de ar seco e frio que chegou a região. 

A mudança também contribui para formação de geada na região serrana do Sul mineiro, assim como para a baixa umidade relativa do ar, durante a tarde em todo o estado, exceto na faixa Leste.

As regiões do Sul/Sudoeste do estado apresentam céu claro a parcialmente nublado junto com a possibilidade de geada isolada. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu é parcialmente nublado. No restante do estado, céu claro a parcialmente nublado.

Monte Verde, no Sul de Minas, segue sendo a cidade mais fria do estado marcando a temperatura mínima de 2,4°C. A temperatura máxima prevista pro estado é de 33°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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